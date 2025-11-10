ETV Bharat / state

हरिद्वार में बेजान पत्थरों को तराशकर सिलबट्टा बना रहा सतपाल का परिवार, स्वाद पर लगाता है चार चांद

पुरखों की विरासत को आगे बढ़ा रहे सतपाल: बाजार के शोर और मशीनों की गूंज के बीच भी जब छैनी-हथौड़े की आवाज गूंजती तो लगता है, मानो पुरानी परंपरा अब भी जिंदा है. सतपाल और उनकी पत्नी के लिए यह सिर्फ काम नहीं, बल्कि पुरखों की विरासत है.

कई लोग कहते हैं कि मशीन से बनी चटनी और मसाले में वो खुशबू एवं स्वाद नहीं, जो हाथ से पीसे मसाले में होती है. हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु अक्सर यहां से स्मृति स्वरूप सिलबट्टा खरीद कर ले जाते हैं. सतपाल बताते हैं कई लोग भी उनसे कहते हैं कि यह सिर्फ रसोई का सामान नहीं बल्कि, हमारी संस्कृति की याद है.

राजस्थान से लाए पत्थरों को तराशकर बनाया जाता है सिलबट्टा (फाइल फोटो- ETV Bharat)

सिलबट्टा कारीगर सतपाल ने बताया कि मिक्सी का दौर आ गया है, लेकिन असली स्वाद तो सिलबट्टे की चटनी में ही है. इसलिए आज भी लोग सिलबट्टे को खरीदने उनके पास आते हैं. उनके मुताबिक, अब पहले जैसी मांग नहीं रही, लेकिन बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच सिलबट्टा आज भी पसंद किया जाता है.

राजस्थान से लाए पत्थरों को तराश कर तैयार करते हैं सिलबट्टा: राजस्थान से मंगाए गए पत्थरों पर सुबह से शाम तक हथौड़ा चलाने वाले सतपाल और उनकी पत्नी रोज करीब 30 सिलबट्टे तैयार कर लेते हैं. पत्थर की खनक में गूंजती उनकी जिंदगी ने समय के बदलाव को देखा है, लेकिन पुश्तैनी काम नहीं छोड़ा.

देहरादून: आधुनिक मिक्सी और ग्राइंडर के दौर में जहां रसोई का स्वाद मशीनों की रफ्तार पर टिका है तो वहीं हरिद्वार के सिंहद्वार फ्लाईओवर के नीचे बैठे सतपाल आज भी अपने पूर्वजों की परंपरा निभा रहे हैं. सात पीढ़ियों से पत्थर को छेनी और हथौड़े से साधने वाला यह परिवार आज भी उसी सादगी एवं मेहनत से सिलबट्टे तैयार करता है, जैसे उनके दादा परदादा किया करते थे.

बचपन में ही सिलबट्टा तैयार करना सीख गई थी चांदनी: सतपाल की पत्नी चांदनी का कहना है कि उन्होंने सिलबट्टा बनाने की कोई विशेष ट्रेनिंग तो नहीं ली है, लेकिन परिवार के साथ रहकर वो बचपन से ही सिलबट्टा बनाना सीख गई. हालांकि, आधुनिकता के दौर में इस काम में गिरावट जरूर आई है.

सिलबट्टा बेचने के लिए करनी पड़ती है मेहनत: उन्हें सिलबट्टा बेचने के लिए साइकिल से मेहनत करनी पड़ती है. फिर भी लोग स्वाद की चाहत में सिलबट्टा खरीदते हैं. खासकर हलवाई समाज से जुड़े लोग तो आज भी पानी पूरी साग और चटनी के लिए सिलबट्टे का ही इस्तेमाल करते हैं.

सिलबट्टा बनाने के लिए पत्थर (फाइल फोटो- ETV Bharat)

राजस्थान से आता है स्पेशल पत्थर: सिलबट्टा बनाने के लिए सतपाल राजस्थान के झुंझुनू और अजमेर के इलाकों से खास किस्म का पत्थर मंगवाते हैं. यह पत्थर न ज्यादा सख्त होता है, न बहुत ज्यादा नरम. इसलिए पीसने के बाद भी टूटता नहीं. छैनी हथौड़े के अलावा इसे तराशने में अन्य किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. यह पत्थर कई सालों तक भी नहीं घिसता है.

दिनभर की मेहनत से तैयार होते हैं 30 सिलबट्टे: सतपाल और उनकी पत्नी सुबह 8 बजे से काम शुरू करते हैं और शाम तक करीब 30 सिलबट्टे तैयार कर लेते हैं. एक सिलबट्टा बनाने में औसतन 30 मिनट लगते हैं.

छैनी और हथौड़े से सिलबट्टा बनाता कारीगर (फाइल फोटो- ETV Bharat)

इतनी रखी है सिलबट्टे की कीमत: छोटे आकार का सिलबट्टा 150 रुपए और बड़े आकार का 200 से 300 रुपए तक में बिक जाता है, लोग खुद भी उनके पास आते हैं. जब काम नहीं होता तो उन्हें साइकिल से फेरी लगाकर सिलबट्टा बेचने जाना पड़ता है.

आज भी सतपाल अपने पारंपरिक और पुश्तैनी काम को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया है. सात पीढ़ियों से उनका परिवार यही काम करता चला आ रहा है. आज भी जिन घरों में बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो सिलबट्टा ही पसंद करते हैं. क्योंकि, वो सिलबट्टे की खूबियां से वाकिफ होते हैं.

हरिद्वार में सिलबट्टा बनाते कारीगर (फाइल फोटो- ETV Bharat)

क्या होता है सिलबट्टा? सिलबट्टा एक पारंपरिक मसालों को पीसने वाला पत्थरों का सेट है. इसका इस्तेमाल मसालों, जड़ी-बूटियों को पीसने और चटनी जैसे पेस्ट बनाने के लिए किया जाता है. इसमें एक सपाट आयताकार पत्थर का आधार होता है. जबकि, पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पत्थर छोटा, बेलनाकार या गोल होता है.

ग्राइंडर चक्की और मिक्सी नहीं दे पाती वो स्वाद: रसोई की शौकीन महिलाएं अब भी सिलबट्टे को प्राथमिकता देती हैं. इसके अलावा सभी हलवाई भी कई रेसिपी को बनाने के लिए सिलबट्टा का इस्तेमाल करते हैं. सिलबट्टे पर पीसे गए मसालों से प्राकृतिक तेल और सुगंध निकलती है, जो मिक्सी में नहीं आती.

पत्थरों को तराशकर बनाया जाता है सिलबट्टा (फाइल फोटो- ETV Bharat)

मिक्सी तेज है, पर स्वाद फीका पड़ जाता है. पानी पूरी का मसाला बनाना हो या फिर साग या चटनी. विशेष आयोजन या शाही शादियों के आयोजन में सिलबट्टे का इस्तेमाल किया जाता है. सतपाल बताते हैं कि मिक्सी में मसाला और चटनी पीसते समय उनकी प्राकृतिक खुशबू व स्वाद बिगड़ जाता है, लेकिन सिलबट्टे में स्वाद बरकरार रहता है.

