गुरु घासीदास जयंती पर रेलवे स्टेशनों में पंथी गीत बजाने की मांग

रायपुर में युवा सतनामी समाज के सदस्यों ने डीआरएम कार्यालय पहुंचकर एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा. उन्होंने आग्रह किया कि गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती के दिन, 18 दिसंबर को प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों पर पंथी गीतों का प्रसारण किया जाए.

रायपुर: गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती (18 दिसंबर) के अवसर पर प्रदेशभर में सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की पहल तेज हो गई है. इसी कड़ी में युवा सतनामी समाज के प्रतिनिधियों ने रायपुर डीआरएम कार्यालय पहुंचकर सभी रेलवे स्टेशनों पर पंथी गीतों का प्रसारण करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा. रेलवे प्रशासन ने भी इस पर सकारात्मक संकेत दिए हैं.

मानव मानव एक समान का संदेश सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचे

युवा प्रतिनिधियों ने बताया कि बाबा घासीदास जी का संदेश-मानव-मानव एक समान—छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक समरसता की नींव है. ऐसे में रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थलों से पंथी गीतों का प्रसारण सर्व समाज के लिए सम्मानजनक और प्रेरणादायी होगा.

"पंथी गीत समानता और सदाचार का फैलाएंगे संदेश"

प्रतिनिधि पुनेश्वर लहरे ने कहा कि पंथी गीतों के माध्यम से यात्रियों समेत आम नागरिकों तक समानता, सदाचार, व्यसनमुक्ति और सामाजिक सौहार्द का सकारात्मक संदेश पहुंचेगा. यह गुरु पर्व के मौके पर सामाजिक उत्थान का प्रतीक होगा.

डीआरएम प्रशासन ने दिखाई सकारात्मक पहल

डीआरएम कार्यालय ने ज्ञापन का स्वागत करते हुए समाज के प्रतिनिधियों से पंथी गीतों की पेन ड्राइव उपलब्ध कराने को कहा, ताकि प्रसारण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके. इस पर युवाओं ने जल्द सामग्री उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया.

प्रतिनिधिमंडल में कई युवा रहे शामिल

ज्ञापन सौंपने के दौरान पुनेश्वर लहरे, अजीत कोशले, अंकित बंजारे, सूर्यप्रताप बंजारे, रितिक बंजारे, रितिक बघेल, हिमांशु टांडी, सुभाष बंजारे और तिरुपति राव सहित अन्य युवा मौजूद रहे.