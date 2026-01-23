कुणाल पुरकर हत्याकांड को लेकर पंडरिया में प्रदर्शन, सतनामी समाज ने पुलिस पर लगाए कार्रवाई नहीं करने के आरोप
कुणाल पुरकर हत्याकांड के खिलाफ सतनामी समाज ने उग्र प्रदर्शन किया. सतनामी समाज ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 23, 2026 at 8:08 PM IST
पंडरिया : सतनामी समाज ने कुणाल पुरकर हत्याकांड में पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ नगर बंद का आह्वान किया. सतनामी समाज ने शुक्रवार को गांधी चौक में चक्काजाम करके प्रदर्शन किया. सतनामी समाज का आरोप है कि प्रदर्शन शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरोध में किया है. जिसमें चक्काजाम के साथ आंदोलन किया गया.
आरोपियों पर ठोस कार्रवाई ना करने का आरोप
आंदोलन का मुख्य कारण कुणाल पुरकर हत्याकांड में अब तक दोषियों पर ठोस कार्रवाई न होना है. समाज ने मांग की है कि हत्या में संलिप्त संदिग्ध षड्यंत्रकारी व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल FIR दर्ज की जाए, मामले की एसआईटी जांच कराई जाए, आरोपियों को पुलिस रिमांड में लिया जाए. साथ ही साथ समाज ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए संदिग्धों के नार्कों टेस्ट कराने की मांग की है. इस आंदोलन में सतनामी समाज के सैकड़ों लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और न्याय की मांग को लेकर एक जुट दिखाई दिए.
सतनामी समाज की ओर से चंद्रभान कोशले ने कहा कि सतनामी समाज पर लगातार शोषण और अत्याचार हो रहा है. कोई भी सरकारी विभाग इससे अछूता नहीं है. विशेष रूप से थाना स्तर पर पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध वसूली, धमकाने-चमकाने जैसी घटनाएं आम हो गई हैं, जिससे गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है- चंद्रभान कोसले, सतनामी समाज
न्याय नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी
प्रदर्शन के बाद सतनामी समाज ने चेतावनी दी है कि यदि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय नहीं मिला और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो सतनामी समाज आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा. जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.
