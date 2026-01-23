ETV Bharat / state

कुणाल पुरकर हत्याकांड को लेकर पंडरिया में प्रदर्शन, सतनामी समाज ने पुलिस पर लगाए कार्रवाई नहीं करने के आरोप

पंडरिया : सतनामी समाज ने कुणाल पुरकर हत्याकांड में पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ नगर बंद का आह्वान किया. सतनामी समाज ने शुक्रवार को गांधी चौक में चक्काजाम करके प्रदर्शन किया. सतनामी समाज का आरोप है कि प्रदर्शन शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरोध में किया है. जिसमें चक्काजाम के साथ आंदोलन किया गया.

आरोपियों पर ठोस कार्रवाई ना करने का आरोप

आंदोलन का मुख्य कारण कुणाल पुरकर हत्याकांड में अब तक दोषियों पर ठोस कार्रवाई न होना है. समाज ने मांग की है कि हत्या में संलिप्त संदिग्ध षड्यंत्रकारी व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल FIR दर्ज की जाए, मामले की एसआईटी जांच कराई जाए, आरोपियों को पुलिस रिमांड में लिया जाए. साथ ही साथ समाज ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए संदिग्धों के नार्कों टेस्ट कराने की मांग की है. इस आंदोलन में सतनामी समाज के सैकड़ों लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और न्याय की मांग को लेकर एक जुट दिखाई दिए.