मोहन यादव के कार्यक्रम में हंगामा करने वाला युवक निकला वांटेड आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

सतना में शनिवार को मोहन यादव के कार्यक्रम में हंगामा करने वाले युवक के खिलाफ दर्ज था मामला. भगवान पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी.

SATNA YOUTH RUCKUS WANTED ACCUSED
सीएम की सभा में हंगामा करने वाला निकला वांटेड आरोपी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 7:48 PM IST

3 Min Read
सतना: बीटीआई ग्राउंड में शनिवार को आयोजित विंध्य व्यापार मेले में सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम में हंगामा करने वाला युवक वांटेड आरोपी निकला. जसो थाना क्षेत्र निवासी एक युवक ने सीएम के कार्यक्रम में हंगामा किया था. जिसे सिक्योरिटी और पुलिस ने सभा स्थल से बाहर किया था. पूछताछ में वह युवक वांटेड आरोपी निकला. इस युवक ने एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया था जिसमें भगवान श्रीराम पर टिप्पणी की थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और विवेचना में जुटी है.

सीएम की सभा में हंगामा करने वाला वांटेड आरोपी

शनिवार की शाम विंध्य व्यापार मेले में सीएम डॉ मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के आगमन के दौरान एक युवक ने हंगामा शुरू किया था. यह हंगामा उस वक्त शुरू किया जब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भाषण शुरू होने वाला था. इस बीच वह युवक जोर-जोर से चिल्लाने लगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है. ऐसा चिल्लाता रहा लेकिन उसकी किसी ने एक न सुनी और युवक को चिल्लाते हुए देख मेले की सिक्योरिटी और पुलिस ने उसे सभा स्थल से उठाकर बाहर ले गई. जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वह वांटेड आरोपी निकला.

जसो थाना में लोगों ने दर्ज कराया था मामला (ETV Bharat)

वीडियो बनाकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि हंगामा करने वाले युवक का नाम अरुणेश कुशवाहा पिता राजभान कुशवाहा उम्र 22 वर्ष है. यह युवक नागौद विधानसभा के जसो थाना क्षेत्र के उमरिहा गांव का निवासी है. इस युवक का चाकू लिए हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. इस वीडियो में युवक चाकू की नोक पर भगवान श्रीराम पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है. जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी थी.

जसो थाना में लोगों ने दर्ज कराया था मामला

इस मामले में वीडियो देखने के बाद धार्मिक भावनाएं आहत होने से आक्रोशित सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने शनिवार को जसो थाने पहुंचकर मामले की शिकायत भी दर्ज कराई थी और युवक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी. जिसके बाद जसो थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 196(1)(क), 299, 253(2) के तहत मामला पंजीबद्ध किया ता और आरोपी की तलाश में जुटी थी.

'युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी'

इस मामले में एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने बताया कि "मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शनिवार को एक युवक कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न कर रहा था. इसी दौरान पुलिस ने उस युवक को हिरासत में लिया था और जांच कर रही थी. मामले में तस्दीक करने पर यह पाया गया कि इस युवक के खिलाफ जसो थाना में मामला पंजीबद्ध है. पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी है. मामले की जांच जारी है."

