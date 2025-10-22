ETV Bharat / state

10 बजे बर्थ पर सोई महिला, चलती ट्रेन से हुई गायब, मथुरा से सतना लौट रहा था परिवार

भोपाल: दीपावली की रात मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन करके लौट रही महाकौशल ट्रेन में चढ़ी एक बुजुर्ग महिला पति और बेटे के साथ होते हुए बर्थ से गायब हो गई. गुमशुदा हुई रीवा की रहने वाली 65 वर्ष की कुसुमकली मिश्रा को उनके बेटे ने रात में दवाई देकर बर्थ पर 10 बजे आखिरी बार सोते हुए देखा था. इस परिवार को सतना स्टेशन पर उतरना था, लेकिन आधे रास्ते में चलती ट्रेन से वे गायब हो गईं. फिलहाल इनका पूरा परिवार गुम हुई मां की तलाश में जुटा हुआ है.

आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि 10 बजे दवाई खाकर सोने के दो घंटे बाद ही वो बर्थ से गायब हो गईं. ईटीवी भारत गुमशुदा मां की तलाश में भटक रहे परिवार के लिए सेतू बना है. पहले खबर पढ़िए और फिर गुमशुदा की तलाश में मनुष्य होने का फर्ज भी निभाइए.

2 घंटे की झपकी टूटी, तो बर्थ से अम्मा गायब थीं

दीपावली की रात का ये पूरा वाकया है. रीवा का रहने वाला ये परिवार मथुरा से बांके बिहारी के दर्शन करके लौट रहा था. बेटा देवेन्द्र कुमार मिश्र और मां कुसुमकली मिश्र की देखभाल के लिए पूरे समय साथ था. ये लोग महाकौशल ट्रेन में दोपहर 2 बजकर 50 मिनट पर चढ़े थे. इनका सतना तक टिकट था. दूसरे दिन यानि 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजकर 30 मिनट पर इन्हें सतना पहुंचना था. परिवार की रिश्तेदार अर्चना मिश्रा ने ईटीवी भारत को बताया, "ऐसा नहीं था कि मां जी अकेली थी. उनके बड़े बेटे देवेन्द्र मिश्रा और पति विजय कुमार मिश्रा दोनों लोग साथ में थे.

मथुरा वृन्दावन दर्शन के लिए गए थे और दीपावली के दिन ये लोग ट्रेन में सवार हो गए थे. दूसरे दिन इन्हें सतना उतरना था. वे बताती हैं जब ये लोग मथुरा से ट्रेन में चढ़े तो मां जी को बुखार आ गया था. 10 बजे के लगभग देवेन्द्र भैय्या जो उनके बेटे हैं, उन्होंने वॉशरुम यूज कराने के बाद दवाई दी और सुला दिया. वो सामने ही 52 नंबर की लोअर बर्थ पर सो रही थीं. इसके बाद उनके बेटे देवेन्द्र और पति विजय की भी नींद लग गई. 2 घंटे बाद जब भैय्या की नींद खुली तो देखा वो बर्थ पर नहीं है. पूरी ट्रेन में देखा पर उनका कोई पता नहीं चला है."