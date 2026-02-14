ETV Bharat / state

पाकिस्तान में जन्मे, हिंदुस्तान में हुआ प्यार, शादी के 58 बाद भी इश्क बरकरार, लव स्टोरी की दास्तां

सतना निवासी होलाराम और कमला वाधवानी की अनोखी लव स्टोरी, पाकिस्तानी लड़के और हिंदुस्तानी लड़की की शादी के 58 साल बाद भी प्यार बरकरार.

SATNA UNIQUE LOVE STORY
शादी के 58 बाद भी प्यार बरकरार (ETV Bharat)
Published : February 14, 2026 at 10:05 AM IST

Updated : February 14, 2026 at 10:20 AM IST

सतना: आज 14 फरवरी है, यह एक डेट भर नहीं है. ये प्रेमी जोड़ों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है. प्रेमी जोड़े खासकर युवा या कहे नए-नए रिश्ते में आए युवक-युवतियों को इस दिन का इंतजार रहता है. कपल पूरे जोश से वेलेंटाइन वीक मना रहे हैं. इस प्रेम सप्ताह की शुरुआत 7 फरवरी से होती है और 14 फरवरी तक होता है. इन दिनों में प्रेमी अपनी प्रेमिका को अलग-अलग अंदाज में खुश करता और अपने प्यार को अलग-अलग तरीकों से जाहिर करता है. फिजाओं में इश्क घुला हुआ है. ऐसे में हम आपको एक ऐसी अनोखी प्रेमी कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में जन्में लड़के और भारत में पैदा हुई बेटी के बीच हुआ और आज भी इनके बीच इश्क की आग बरकारार है.

सतना की अनोखी लव स्टोरी

सतना का यह जोड़ा किसी रोमियो-जूलियट, लैला-मजनू और हीर-रांझा से कम नहीं है. शादी के 58 वर्ष बाद भी इस जोड़े में प्यार कम नहीं हुआ है, बल्कि इनका इश्क उम्र के साथ जवां हो रहा है. यह जोड़ा पाकिस्तान और हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है. 80 वर्षीय होलाराम वाधवानी पाकिस्तान से आए और हिंदुस्तान में उनको प्यार हुआ. आज तक दोनों में किसी तरह की कभी भी तकरार नहीं हुई. इस जोड़े ने आज के वैवाहिक जोड़ों को संदेश देते हुए कहा, ''आपस में खूब प्रेम करो और एक दूसरे पर विश्वास रखे, इससे और भी प्रेम बढ़ता है.''

पाकिस्तानी लड़के और हिंदुस्तानी लड़की का मुकम्मल इश्क (ETV Bharat)

इश्क की अमर दास्तां

यह अनोखी प्रेम कहानी है अविभाजित भारत में पैदा हुए होलाराम वाधवानी और कमला वाधवानी की है. 1947 में देश दो हिस्सों में बंट जाता है. इस विभाजन ने कई जिंदगियों को एक जगह से दूसरे जगह पर बसने को मजबूर कर दिया था. वर्तमान पाकिस्तान में होलाराम का जन्म हुआ था. भारत की आजादी के एक वर्ष बाद उनका परिवार पाकिस्तान से सतना में आकर बस जाता है. उस समय होलाराम की उम्र महज 2 साल थी. भारतीय माहौल में होलाराम की परवरिश होने लगी, जैसे-जैसे आजाद भारत जवान हो रहा था, होलाराम भी जवानी की दहलीज पर सरपट दौड़ रहे थे. इसी समय उनकी मुलाकात कमला वाधवानी से हुई.

पहली नजर में दे बैठे दिल

पहली ही नजर में उनको कमला इस कद भा गई कि वे प्यार में पागल हो गए. होलाराम ने एक पैसे की कलम खरीदी और दो पैसे में 25 पेज कागज. इन 25 पेजों में होलाराम ने अपने दिल को खोलकर रख दिया. ये कोई 25 पेज में लिखे खत भर नहीं, यह उनकी आने वाली जिंदगी का प्रस्ताव था. उन्होंने प्रेम का ऐसा इजहार किया कि कमला मना नहीं कर सकी और शादी के लिए राजी हो गई.

शादी के 58 साल बाद भी प्यार बरकरार

सतना के कृष्णनगर की हरिओम कॉलोनी में 80 वर्षीय होलाराम वाधवानी और उनकी पत्नी कमला वाधवानी साथ रहते हैं. उनकी शादी को 58 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इनके बीच आज भी वही प्यार बरकरार है जो शादी के दौर से पहले शुरू हुआ था. होलाराम वाधवानी शहर के प्रतिष्ठित मिष्ठान भंडार वीनस स्वीट्स के मालिक हैं. उनके 3 बेटे और 3 बेटियां हैं. वह सभी का ब्याह कर चुके हैं. पुराने दौर में प्यार के लिए लोग लव लेटर और कलम का उपयोग करते थे. जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी का दौर प्रगति करता गया. वैसे-वैसे अब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे अनेकों सोशल मीडिय प्लेटफार्म सामने आ चुके हैं.

कहा जन्मे और कैसे हुआ प्यार

80 वर्षीय होलाराम बागवानी बताते है कि "उनका जन्म 2 अगस्त 1945 को पाकिस्तान के जिला शख्कर में हुआ. सन 1947 में देश आजाद हुआ. जिसके बाद उनके पिता होलाराम को सन 1948 में हिंदुस्तान के सतना लेकर आ गए थे. जिसके बाद 30 मार्च 1967 को कमलादेवी वाधवानी के साथ उन्होंने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की. पत्नी मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली हैं. उनके वैवाहिक जीवन के 58 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन 5 पैसे की कलम और 2 पैसे के पेज में शुरू हुई लव स्टोरी आज भी बरकरार है." होलाराम ने वर्ष 2017 में अपनी शादी की 50 वीं सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाई थी.

प्यार का मतलब एक दूसरे पर भरोसा

कमला वाधवानी ने अपने सफल वैवाहिक जीवन पर बात करते हुए बताया कि "आज भी हम लोगों का प्यार इसलिए बरकरार हैं, क्योंकि दोनों के बीच जल्दी नोक झोंक नहीं होती है. जैसे कभी कुछ नोक झोंक हुई तो उसे आपस में बैठकर सुलझा लेते हैं. वहीं आज के वैवाहिक जोड़े को यह संदेश दे रहे कि एक दूसरे से अटूट प्रेम करिए और भरोसा कायम रखो. इससे जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा."

