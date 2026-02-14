ETV Bharat / state

पाकिस्तान में जन्मे, हिंदुस्तान में हुआ प्यार, शादी के 58 बाद भी इश्क बरकरार, लव स्टोरी की दास्तां

शादी के 58 बाद भी प्यार बरकरार ( ETV Bharat )

सतना: आज 14 फरवरी है, यह एक डेट भर नहीं है. ये प्रेमी जोड़ों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है. प्रेमी जोड़े खासकर युवा या कहे नए-नए रिश्ते में आए युवक-युवतियों को इस दिन का इंतजार रहता है. कपल पूरे जोश से वेलेंटाइन वीक मना रहे हैं. इस प्रेम सप्ताह की शुरुआत 7 फरवरी से होती है और 14 फरवरी तक होता है. इन दिनों में प्रेमी अपनी प्रेमिका को अलग-अलग अंदाज में खुश करता और अपने प्यार को अलग-अलग तरीकों से जाहिर करता है. फिजाओं में इश्क घुला हुआ है. ऐसे में हम आपको एक ऐसी अनोखी प्रेमी कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में जन्में लड़के और भारत में पैदा हुई बेटी के बीच हुआ और आज भी इनके बीच इश्क की आग बरकारार है. सतना की अनोखी लव स्टोरी सतना का यह जोड़ा किसी रोमियो-जूलियट, लैला-मजनू और हीर-रांझा से कम नहीं है. शादी के 58 वर्ष बाद भी इस जोड़े में प्यार कम नहीं हुआ है, बल्कि इनका इश्क उम्र के साथ जवां हो रहा है. यह जोड़ा पाकिस्तान और हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है. 80 वर्षीय होलाराम वाधवानी पाकिस्तान से आए और हिंदुस्तान में उनको प्यार हुआ. आज तक दोनों में किसी तरह की कभी भी तकरार नहीं हुई. इस जोड़े ने आज के वैवाहिक जोड़ों को संदेश देते हुए कहा, ''आपस में खूब प्रेम करो और एक दूसरे पर विश्वास रखे, इससे और भी प्रेम बढ़ता है.'' पाकिस्तानी लड़के और हिंदुस्तानी लड़की का मुकम्मल इश्क (ETV Bharat) इश्क की अमर दास्तां यह अनोखी प्रेम कहानी है अविभाजित भारत में पैदा हुए होलाराम वाधवानी और कमला वाधवानी की है. 1947 में देश दो हिस्सों में बंट जाता है. इस विभाजन ने कई जिंदगियों को एक जगह से दूसरे जगह पर बसने को मजबूर कर दिया था. वर्तमान पाकिस्तान में होलाराम का जन्म हुआ था. भारत की आजादी के एक वर्ष बाद उनका परिवार पाकिस्तान से सतना में आकर बस जाता है. उस समय होलाराम की उम्र महज 2 साल थी. भारतीय माहौल में होलाराम की परवरिश होने लगी, जैसे-जैसे आजाद भारत जवान हो रहा था, होलाराम भी जवानी की दहलीज पर सरपट दौड़ रहे थे. इसी समय उनकी मुलाकात कमला वाधवानी से हुई. पहली नजर में दे बैठे दिल