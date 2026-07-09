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सतना में साहब का फिल्मी अंदाज, सरकारी काम में लाइसेंसी बंदूक ले आये, कलेक्टर ने नाप दिया

सतना : मध्य प्रदेश के सतना में एक उपयंत्री को सरकारी कार्य के दौरान पर्सनल लाइसेंसी बंदूक लाना भारी पड़ गया है. शासकीय कार्य के निरीक्षण के दौरान बंदूक लेकर पहुंचने और फिल्मी अंदाज में वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर उपयंत्री सतीश समेले को सस्पेंड कर दिया गया है. साथ ही उपयंत्री की वित्तीय गड़बड़ियों समेत कई आरोपों की होगी विभागीय जांच शुरू हो गई है. मामला जिले के जनपद पंचायत मझगवां का बताया जा रहा है.

शासकीय कार्य में बंदूक ले जाने पर एक्शन

सतना जिले के मझगवां में जनपद पंचायत में पदस्थ उपयंत्री सतीश समेले बीते दिनों सरकारी कार्यों में लाइसेसी बंदूक लेकर निरीक्षण करने पहुंचे थे. कथित तौर पर उनका वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुर्खियों में आया था, जिसके बाद मामले पर जिला कलेक्टर ने अनुशासनहीनता मानते हुए संबंधित अधिकारी को जांच के लिए निर्देशित किया. उपयंत्री की शिकायत जांच जिला पंचायत सीईओ तक पहुंची थी और उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था. जिस पर जवाब में उपयंत्री ने कार्यस्थल पर बंदूक लेकर जाने की बात स्वीकार की.