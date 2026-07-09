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सतना में साहब का फिल्मी अंदाज, सरकारी काम में लाइसेंसी बंदूक ले आये, कलेक्टर ने नाप दिया

शासकीय कार्य के दौरान लाईसेंसी बंदूक के साथ उपयंत्री का दौरा, वीडियो वायरल के बाद सस्पेंड, कलेक्टर ने लिया एक्शन

Satna sub engineer suspended
शासकीय कार्य के दौरान लाईसेंसी बंदूक लाना पड़ा भारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 2:51 PM IST

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Updated : July 9, 2026 at 3:10 PM IST

2 Min Read
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सतना : मध्य प्रदेश के सतना में एक उपयंत्री को सरकारी कार्य के दौरान पर्सनल लाइसेंसी बंदूक लाना भारी पड़ गया है. शासकीय कार्य के निरीक्षण के दौरान बंदूक लेकर पहुंचने और फिल्मी अंदाज में वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर उपयंत्री सतीश समेले को सस्पेंड कर दिया गया है. साथ ही उपयंत्री की वित्तीय गड़बड़ियों समेत कई आरोपों की होगी विभागीय जांच शुरू हो गई है. मामला जिले के जनपद पंचायत मझगवां का बताया जा रहा है.

शासकीय कार्य में बंदूक ले जाने पर एक्शन

सतना जिले के मझगवां में जनपद पंचायत में पदस्थ उपयंत्री सतीश समेले बीते दिनों सरकारी कार्यों में लाइसेसी बंदूक लेकर निरीक्षण करने पहुंचे थे. कथित तौर पर उनका वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुर्खियों में आया था, जिसके बाद मामले पर जिला कलेक्टर ने अनुशासनहीनता मानते हुए संबंधित अधिकारी को जांच के लिए निर्देशित किया. उपयंत्री की शिकायत जांच जिला पंचायत सीईओ तक पहुंची थी और उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था. जिस पर जवाब में उपयंत्री ने कार्यस्थल पर बंदूक लेकर जाने की बात स्वीकार की.

वीडियो सामने आने के बाद उपयंत्री सस्पेंड (Etv Bharat)

उपयंत्री पर विभागीय जांच भी शुरू

हालांकि, उपयंत्री का जवाब व स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं माना गया. इस पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने चार पेज का निलंबन आदेश जारी करते हुए विभागीय जांच भी प्रस्तावित की है. जांच एक माह में पूरी कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.

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जिला पंचायत सीईओ शैलेन्द्र सिंह ने कहा, ''निलंबन आदेश के अनुसार उपयंत्री समेले पर शासकीय कार्यों में अनुशासनहीनता, वित्तीय अनियमितता, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने सहित आचरण नियमों के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप भी प्रथम दृष्टया पाए गए. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सतना निर्धारित किया गया है व उन्हें वर्तमान सेक्टर के सभी शासकीय कार्यों से अलग कर दिया गया है.''

Last Updated : July 9, 2026 at 3:10 PM IST

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