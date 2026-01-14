सतना शहर में डॉग्स की संख्या कंट्रोल करने भारी-भरकम बजट, 4 हजार श्वान टारगेट पर
सतना में भी डॉग बाइट की घटनाओं ने नगर निगम व स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ाई. जिला अस्पताल में कम पड़ रहे एंटी रैबीज इंजेक्शन.
सतना : सतना में भी डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ने से लोग दहशत में हैं. जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन 100 से अधिक लोगों को एंटी रैबीज इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं. लोग लगातार डॉगी के काटने का शिकार हो रहे हैं. जिला अस्पताल में एंटी रैबी इंजेक्शन की खपत लगातार बढ़ रही है. अब नगर निगम ने डॉग्स के बधियाकरण की योजना पर काम करना शुरू कर दिया. इसके लिए भारी भरकम बजट रखा गया है.
डॉग बाइट पर लगवाने होते हैं 4 बार इंजेक्शन
जिला चिकित्सालय में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक एंटी रैबीज इंजेक्शन कक्ष खुला रहता है. सुबह इंजेक्शन कक्ष खुलते ही मरीजों की कतार लग जाती है. शाम 5 बजे से 6 बजे यानि एक घंटे के लिए इंजेक्शन कक्ष खुलता है तो भी लोगों की लाइन लग जाती है. डॉग बाइट पर एंटी रैबीज इंजेक्शन के 4 डोज लगते हैं.
पहला दिन उसी दिन लगता है, जब डॉग काटता है. उसके बाद दूसरा डोज 3 दिन बाद लगता है. तीसरा डोज 7वें दिन लगता है. आखिरी और चौथा डोज 28 दिन में लगाया जाता है. इस प्रकार से चारों डोज लगने के बाद ही पूरी तरह से बचाव माना जाता है.
सतना में 4 हजार डॉग्स का होगा बधियाकरण
एक आंकड़े के अनुसार सतना जिले में 32 हजार 729 स्ट्रीट डॉग हैं. इसके लिए नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्र में बधियाकरण का टेंडर दो साल से निकाला जा रहा है. लेकिन कोई भी संस्था टेंडर में भाग लेने नहीं आई. इस वर्ष पुनः टेंडर निकाला गया है.
नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह ने बताया "नगर निगम द्वारा शहर में करीब 4 हजार डॉग्स का बधियाकरण करने का लक्ष्य रखा है. टेंडर करीब 40 लाख रुपए का है. मां बंगला मुखी संस्था ने सामने आई है. संस्था द्वारा डॉगी के बधियाकरण के आधार पर पेमेंट किया जाएगा."
10 दिन में ही 100 लोगों को इंजेक्शन लगे
जिला अस्पताल के प्रशासक डॉ. शरद दुबे ने बताया "ये समय डॉग्स के प्रजनन का होता है. इस दौरान वे चिड़चिड़े होते हैं. जिला चिकित्सालय में 01 जनवरी से 10 जनवरी तक कुल 1104 लोगों को एंटी रैबीज इंजेक्शन लगाए गए हैं. इसमें एंटी रेबीज के चारों डोज शामिल हैं. इन 10 दिन में नए डोज की बात करें तो करीब 374 एंटी रेबीज इंजेक्शन लगे हैं. औसतन 40 लोग प्रतिदिन डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं. "
पशु चिकित्सालय के उप संचालक डॉ. ए.पी.सिंह ने बताया "पशु संगणना के हिसाब से जिलेभर में पशु पालन विभाग में डॉगी के टीकाकरण और समुचित इलाज की व्यवस्था है. नगर निगम के पास बधियाकरण की जिम्मेदारी है. इससे डॉग्स की संख्या कंट्रोल की जा सकती हैं."