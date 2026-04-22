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सतना में एक साथ एक कुत्ते ने करीब 40 लोगों को कटा, पूरे शहर में मचा हड़कंप

सतना में आवारा कुत्ते ने एक ही दिन में 40 लोगों को बनाया अपना शिकार, गंभीर घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती.

SATNA DOG BITE
सतना में एक कुत्ते ने करीब 40 लोगों को काटा (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 10:31 PM IST

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सतना: शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है. इसके पहले इंदौर के मऊ में अप्रैल माह में ही एक कुत्ते ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया. वहीं, अब सतना में एक कुत्ते ने करीब 40 लोगों को अपना शिकार बनाया है. सभी घायल जिला अस्पताल में अपने इलाज के लिए पहुंचे हैं.

एक ही कुत्ते ने 40 लोगों को काटा

सतना में बुधवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक पागल कुत्ते ने करीब 40 लोगों को अपना शिकार बनाया है. सभी लोग इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे. सभी को प्राथमिक उपचार के बाद रेबीज का इंजेक्शन लगाया जा रहा है. डॉक्टर की माने तो एंटी रेबीज एक खतरनाक बीमारी है. यह बीमारी घातक और जानलेवा होती है.

एक ही कुत्ते ने 40 लोगों को काटा (ETV Bharat)

कुत्ते से जान बचा के भागे सुंदर लाल

इस बारे में घायल सुंदर लाल साकेत से जब बात की गई, तो उन्होंने बताया कि "मैं हॉस्पिटल चौक के पास चाय लेने आया था. मैंने बाइक रोकी तो इसी बीच एक भूरे कलर का अवारा कुत्ता आया और झपट्टा मारते हुए मुझे काट लिया. मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा हूं. वहीं, मेरे बाद उस कुत्ते ने लगातार करीब 8-10 लोगों को मेरे सामने अपना शिकार बनाया है."

गंभीर घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती

इस बारे में जिला अस्पताल के प्रशासक आईएमओ डॉ. शरद दुबे ने बताया कि "अभी एक खबर लगी कि एक कुत्ते ने लगभग 40 लोगों को काटा है और शहर के गहरा नाला से लेकर अस्पताल चौक के बीच कुत्ते को जो भी लोग मिले उनको अपना शिकार बनाया है. सभी घायलों को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया है. कुछ लोगों के ज्यादा गंभीर घाव होने की वजह से उन्हें भर्ती भी कराया गया है." उन्होंने बताया कि "रेबीज बहुत ही खतनाक बीमारी होती है. यदि किसी को रेबीज होना पाया जाता है, तो इसमें करीब 100 प्रतिशत मृत्यु दर होती है."

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