सतना में प्रशासन पर दबंगों ने बरसाए पत्थर, जान बचाकर भागी पुलिस

सतना में इस समय अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. कोलगवां थाना क्षेत्र के हनुमान नगर नई बस्ती स्थित पानी टंकी के पास बीती रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जहां नशे में उत्पात मचा रहे अपराधियों को पकड़ने के लिए गई पुलिस टीम पर स्थानीय अपराधियों ने हमला कर दिया. आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. पथराव इतना तेज था कि, पुलिस टीम को मौके से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा.

सतना/ पन्ना: मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस टीम पर पथराव की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि नशे में धुत दबंगों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ही पथराव हो गया. जिसके बाद पुलिसकर्मी जान बचाकर भागते नजर आए. घटना का वीडियो भी सामने आया है. वहीं पन्ना में एक पत्नी के बेवफाई के चलते पति ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसकी बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने पत्नी को न्यायालय में पेश किया. जहां कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है.

पुलिस पर पथराव का वीडियो भी सामने आया है. वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है. इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है.

मामले को लेकर कोलगवा टीआई सुदीप सोनी ने बताया कि "पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि नई बस्ती में कुछ लोग उपद्रव कर रहे थे. इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. जहां बड़ी संख्या में नशे में धुत दबंगों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी करते हुए हमला कर दिया.

पुलिस मामले में सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से दबंगों के तलाश में जुटी हुई है. मौके पर उपद्रवी को पकड़ने गई पुलिस टीम में ASI उमेश पांडेय, आरक्षक विपिन सिंह परिहार, आरक्षक विवेक पांडेय सहित एक अन्य पुलिस कर्मी शामिल थे.

पन्ना में पत्नी की बेवफाई में गई पति की जान

क्राइम से जुड़ी एक और खबर पन्ना से सामने आई है. जहां रैपुरा थाना क्षेत्र में पत्नी की बेवफाई पति का मौत का कारण बनी है. आरोप है कि एक शख्स ने फेरी वाले को किराए पर कमरा दिया था. इसके बाद किराएदार और शख्स की पत्नी के बीच प्रेम संबंध स्थापित हुआ. पत्नी के अफेयर की जानकारी मिलने के बाद पति परेशान रहने लगा. पति किराएदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जाने लगा, तो पत्नी ने मना कर दिया. जिसके बाद पति ने आत्महत्या की कोशिश की.

कोर्ट ने पत्नी को भेजा जेल

गंभीर हालत में पति को जबलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के संबंध में थाना बिजयनगर में मर्ग क्रमांक 0/2025 धारा 194 बीएनएसएस के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया. थाना प्रभारी संतोष सिंह यादव ने बताया कि जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी कासिम के खिलाफ धारा 108 एवं 3(5) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया. प्रकरण में आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.