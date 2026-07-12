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सतना में नाग-नागिन का रोमांस! गार्डन में सांपों ने हवा में लहराकर किया जबरदस्त डांस

सतना के एक गार्डन में डांस करते नजर आए 2 सांप, नजारा देखकर चौंका हर कोई, लोग मान रहे भगवान शिव का स्वरूप.

satna snake couple dance
सतना में सांपों का डांस (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 1:17 PM IST

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सतना/उमरिया: मध्य प्रदेश के सतना की पुरानी पुलिस कालोनी के गार्डन में अद्भुत नजारा देखने को मिला. जहां पर दो सांप नृत्य करते हुए नजर आए. वहां मौजूद कुछ लोगों ने सांप के नृत्य करने का वीडियो फुटेज अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया. जहां कुछ लोग इस नजारे से डरे सहमे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोग इसे सावन शुरू होने के पहले भगवान शिव का स्वरूप मान रहे हैं. करीब आधे घंटे तक यह दृश्य चला रहा और उसके बाद अचानक दोनों सांप वहां से चले गए.

डांस करते हुए नजर आए दो सांप
सतना पुरानी पुलिस कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कॉलोनी के पीछे मौजूद गार्डन में लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसमें सब दंग रह गए. यह दृश्य किसी और का नहीं बल्कि दो सांपों का था. देखते ही देखते दोनों सांप अचानक ऊपर की ओर सिर करके नृत्य करने लगे. लोगों की माने तो यह नाग और नागिन है जो की आपस में मेल-जोल करते हुए नृत्य कर रहे हैं.

सतना में डांस करते हुए नजर आए दो सांप (ETV Bharat)

लोगों में दहशत का माहौल
दोनों सांपों के नृत्य करते हुए देखने के बाद लोगों के अंदर तरह-तरह की चर्चाएं हैं. लोग अपने-अपने विचार से सोच रहे हैं. लेकिन दूसरी ओर लोगों के अंदर एक डर भी सता रहा है कि कॉलोनी के पीछे ऐसे सांपों का आना खतरे से खाली नहीं है. करीब आधे घंटे तक दोनों सांप गार्डन में दिखाई दिए. उसके बाद वह कहीं अचानक चले गए. दोनों सांपों को नृत्य करने का वीडियो देखकर आप खुद चकित रह जाएंगे.

Umaria Snake Catcher Munna Story
सांपों का रेस्क्यू कर चर्चा में आए मुन्ना (ETV Bharat)

सांपों का रेस्क्यू कर चर्चा में आए मुन्ना
उमरिया में इन दिनों एक ऐसा नाम तेजी से चर्चा में है, जिसे लोग किसी सरकारी अधिकारी या जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में सबसे पहले याद करते हैं. वार्ड नंबर 6 निवासी मुन्ना उर्फ पंडा ने अपनी निडरता, सेवा भावना और वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता के दम पर एक अलग पहचान बनाई है. घर, खेत, दुकान या सार्वजनिक स्थान पर जैसे ही जहरीले सांप के निकलने की खबर मिलती है, लोग घबराने के बजाय सबसे पहले मुन्ना को फोन करते हैं. कुछ ही देर में वे मौके पर पहुंचते हैं और बिना किसी नुकसान के सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ देते हैं.

लोग कहते हैं उमरिया का स्नेक मैन
स्थानीय लोगों का कहना है कि मुन्ना कई वर्षों से यह काम कर रहे हैं. उन्होंने अनेक जहरीले और विषहीन सांपों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है. उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे न केवल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि वन्यजीव संरक्षण का संदेश भी देते हैं. यही कारण है कि आज जिले के कई इलाकों में उनका नाम भरोसे का पर्याय बन चुका है. लोग उन्हें प्यार से उमरिया का स्नेक मैन कहने लगे हैं.

बिना वजह इंसान पर हमला नहीं करते सांप
हाल के दिनों में उन्होंने कई जहरीले सांपों का सफल रेस्क्यू किया. इन घटनाओं के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी सामने आईं, जिसके बाद उनकी चर्चा और तेज हो गई. मुन्ना का मानना है कि, अधिकांश लोग सांपों के बारे में अधूरी जानकारी के कारण डर जाते हैं. वे बताते हैं कि, "हर सांप जहरीला नहीं होता और जो जहरीले होते भी हैं, वे बिना वजह इंसानों पर हमला नहीं करते. अधिकतर मामलों में सांप खुद को बचाने के लिए ही प्रतिक्रिया देते हैं. इसलिए घबराने या उन्हें मारने के बजाय विशेषज्ञ की मदद लेना सबसे सुरक्षित विकल्प है.''

वन्यजीव विशेषज्ञ भी समय-समय पर यह बताते रहे हैं कि, सांप पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. वे खेतों और आसपास के क्षेत्रों में चूहों जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रजातियों की संख्या नियंत्रित करते हैं. यदि सांपों की संख्या कम हो जाए तो प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है. ऐसे में उनका सुरक्षित संरक्षण पर्यावरण के लिए भी आवश्यक है. मुन्ना उर्फ पंडा का यही प्रयास लोगों के बीच एक सकारात्मक संदेश दे रहा है कि डर के कारण किसी भी वन्यजीव को नुकसान पहुंचाना समाधान नहीं है.

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