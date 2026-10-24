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सतना सहकारी समिति का करोड़पति मैनेजर, किसानों को दोगुने दाम में खाद बेचकर बना करोड़पति

भोपाल: मध्य प्रदेश की एक सहकारी समिति के मैनेजर पर आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है. रीवा ईओडब्ल्यू की छापेमारी में सतना सेवा सहकारी समिति के प्रभारी प्रबंधक सुरेन्द्र प्रताप सिंह बघेल के यहां से करोड़ों के घोटाले पर उनके खिलाफ 2 मामलो में एफआईआर दर्ज की गई है. समिति मैनेजर के पास से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है.

इसमें 92 लाख से ज्यादा की कुल संपत्ति मिली है. जिसमें 22 लाख से ज्यादा के जमीन के दस्तावेज, 11 लाख 97 हजार का सोना बरामद हुआ है. इसके अलावा जांच में लग्जरी कारों के साथ ट्रैक्टर की खरीदी का खुलासा भी हुआ है. आर्थिक अपराध शाखा के छापे में प्रबंधक की वैध आय से करीब 426 फीसदी ज्यादा की संपत्ति और खर्च सामने आया है. ईओडब्ल्यू ने इस मामले में दोहरी एफआईआर दर्ज की है.

सतना सेवा सहकारी समिति के प्रभारी प्रबंधक रहे सुरेन्द्र प्रताप सिंह के पास उनकी वैध आय से 400 गुना अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है, जो करीब 92 लाख से भी ज्यदा है. ईओडब्ल्यू के छापे में इनके पास से 22.50 लाख की जमीन के दस्तावेज मिले हैं. 11.97 लाख का सोना इसके अलावा 6 बैंक खाते और 6 बीमा पॉलिसियां भी मिली हैं.

जांच में दो लग्जरी कारें, ट्रैक्टर, बुलेट, महंगी बाइक समेत कई वाहन मिले हैं. इसके अलावा सतना के नागौद इलाके में 2200 वर्ग फीट का आलीशान पक्का मकान मिला है. दिल्ली में पढ़ाई कर रहे बेटे पर भी लाखों रुपए खर्च किए जाने का ब्यौरा मिला है. आर्थिक अपराध ब्यूरो रीवा इकाई ने सेवा सहकारी समिति अमकुई के तत्कालीन प्रबंधक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों का विस्तार से सत्यापन किया है.

दोगुने दाम में खाद बेचकर बन गया करोड़पति

ईओडब्ल्यू की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सुरेन्द्र प्रताप सिंह बघेल की 2006 में यहां विक्रेता के पद पर भर्ती हुई थी. 2020 में प्रभारी प्रबंधक बनाए गए. जनवरी 2017 से सितम्बर 2025 तक इनकी कुल वैध आय 17 लाख 51 हजार पचास रुपए पाई गई. इसके विपरीत शुरुआती जांच में 57 लाख 68 हजार 622 रुपए के खर्च के अलावा 22 लाख पचास हजार के भूमि दस्तावेज, 11 लाख 97 हजार से ज्यादा के सोने के जेवरात मिलाकर 92 लाख 16 हजार से ज्यादा की संपत्ति और व्यय पाया गया.

ईओडब्ल्यू की जांच में ये पता चला कि सुरेन्द्र प्रताप सिंह बघेल ने सेवा सहकारी समिति में रहते हुए खाद वितरण में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा किया था. आरोपी शासन की यूरिया की निर्धारित दर 593 प्रति क्विंटल की जगह 600 प्रति क्विंटल किसानों से वसूलकर लाखों रुपए कमाए और किसानों को कर्जदार बनाया. इसके अलावा पीओएस मशीन में 194 किसानों का ब्यौरा दर्ज किया. जिसमें से 122 फर्जी किसानों के नाम डाले और खाद की कालाबाजारी की.