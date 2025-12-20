ETV Bharat / state

नहीं रुक रहा सतना में खून का सौदा, स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गये 2 दलाल

सतना जिला चिकित्सालय में धराए 2 खून के दलाल, सिटी एसडीएम राहुल सिलाडिया ने स्ट्रिंग आपरेशन कर दलालों को पकड़ा.

SATNA BLOOD DEALER CAUGHT SDM
स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े 2 ब्लड दलाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 9:18 PM IST

4 Min Read
सतना: खून की दलाली कर रहे 2 और युवकों को सिटी एसडीएम राहुल सिलाडिया ने स्टिंग ऑपरेशन कर शनिवार को रंगे हाथ पकड़ा है. पुलिस की मदद से पकड़े गए दलालों को सिटी कोतवाली भेज दिया गया है. ये युवक 4 हजार रुपए में एक यूनिट ब्लड की व्यवस्था करवाने को तैयार हुए थे. एडीएम ने योजना के अनुसार दोनों को रंगे हाथ पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया है. अब पुलिस दलाल से यह जानने की कोशिश कर रही है कि खून सप्लाई करने का पूरा खेल कहां से संचालित हो रहा है और इसके पीछे कौन है.

सतना में खून की दलाली जारी

हाल ही में जिला अस्पताल सतना में थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव रक्त चढ़ाए जाने का मामला उजागर हुआ था. इस मामले के सामने आने के बाद से मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में हड़कंप मच गया है. पुलिस और प्रशासन लगातार संदिग्धों पर नजर बनाए हुए है. इसी सिलसिले में एसडीएम शनिवार को जिला अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. शनिवार को एसडीएम ने पुलिस की मदद से स्टिंग ऑपरेशन कर दूसरे दलाल को जिला चिकित्सालय के बाहर से पकड़ा है. वहीं, गुरुवार को भी एसडीएम ने खून के दलाल सहित 3 लोगों को पकड़ा था.

फिल्मी अंदाज में पकड़ाए खून के सौदागर (ETV Bharat)

एसडीएम ने पकड़े खून के दलाल

खून के दलालों के रैकेट का खुलासा लगातार होता ही जा रहा है. बीते 18 दिसंबर 2025 को जिला अस्पताल में एसडीएम राहुल सिलाडिया ने ब्लड दलाल को पकड़ने के लिए अपने मोबाइल में नोटों के सीरियल नंबर का वीडियो बना लिया. इसके बाद उन्होंने नकली ब्लड खरीदार को दलाल के पास खून खरीदने के लिए को भेजा. नकली खरीदार जिला अस्पताल के बाहर चाय की दुकान के पास दलाल से मिला और ब्लड देने की बात तय हुई. इसके बाद एसडीएम ने योजना के मुताबिक पुलिस की मदद से दलाल सहित 3 लोगों को पकड़ा था.

फिल्मी अंदाज में पकड़ाए खून के सौदागर

शनिवार को फिर से सिटी एसडीएम राहुल सिलाडिया ने पुनः अपने मोबाइल फोन में 500 रुपए के नोटों का वीडियो बनाया और फिर उसे दलाल तक पहुंचाने के लिए संबंधित व्यक्ति को 4000 रुपए दिए. जिसके बाद व्यक्ति ने रक्त सप्लाई करने वाले दलाल को फोन किया. दलाल के बताए अनुसार व्यक्ति ब्लड दलाल से मिलने सर्किट हाउस के पास पहुंचा, जहां उस व्यक्ति से ब्लड दलाल मिला और तय बात के मुताबिक व्यक्ति ने दलाल को 4000 रुपए दिए. जैसे ही दलाल पैसे लेकर बाइक पर बैठा.

पुलिस कर रही आरोपियों से पूछताछ

पीछे से एसडीएम और पुलिस ने उसे धर दबोचा. उसके पास से वही 500 के 8 नोट बरामद हुए. इसके बाद एसडीएम ने उसे पकड़कर थाने भेजा दिया. वहीं, पकड़े गये युवक के मुताबिक एक और युवक को पुलिस ने जिला अस्पताल परिसर से हिरासत में लिया है. उसे भी कोतवाली थाना भेजा गया. पकड़े गए ब्लड के दलालों को सिटी कोतवाली थाना पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है. वहीं, दोनों दलालों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

जाल बिछाकर पुलिस ने दलालों को पकड़ा

इस मामले में सिटी एसडीएम राहुल सिलाडिया ने बताया कि "बीते दिन तीन ब्लड के दलाल पकड़े गए थे. उन्हीं पकड़े गए दलालों से मिले मोबाइल पर फोन करके आज शनिवार को फिर उसी प्रकार से स्टिंग ऑपरेशन कर 2 दलालों पकड़ा और पूछताछ की जा रही है. आज एक शख्स को सर्किट हाउस के पास से पकड़ा और दूसरे को जिला अस्पताल से पकड़ा है. दूसरा दलाल अस्पताल में ब्लड पहुंचाने आया था. उसी वक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया."

