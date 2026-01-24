नाम सत्यव्रत कंस्ट्रक्शन कंपनी और काम सारा फर्जी, सतना में 28 लाख का घोटाला
सतना की सत्यव्रत कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कागजों में किया स्कूलों का मेंटेनेंस. प्रिंसिपल के साइन व सील भी फर्जी मिली.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 2:07 PM IST
सतना : स्कूल बिल्डिंग्स में मरम्मत कार्य किए बिना ही जालसाज ने बिल पास करवा करवाकर 28 लाख रुपए का घपला कर दिया. मरम्मत कार्य किए बिना बिल में 6 शासकीय विद्यालय के प्राचार्यों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए. मरम्मत कार्यों की फाइल के बिलों में प्राचार्यों के हस्ताक्षर संदिग्ध पाए जाने पर जांच शुरू की गई तो मामले का खुलासा हो गया.
कागजों में कर दिया सारा मेंटेनेंस वर्क
सतना के शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय शालाओं में मरम्मत कार्यों को लेकर टेंडर निकाला गया. सत्यव्रत कंस्ट्रक्शन को सतना के 6 शासकीय विद्यालय में मरम्मत कार्य जैसे रंग/पेंट के साथ सुधार कार्य टेंडर मिला. जिले की 6 शासकीय स्कूल खम्हरिया तिवरियान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गौरैया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक बगहा, कन्या हाईस्कूल माधवगढ़, हाईस्कूल मूढ़हा, हाईस्कूल सिजहटा में मेंटेनेंस होना था.
बगैर किसी काम के फर्जी बिल तैयार
इसके बाद टेंडर लेने वाली कंपनी ने भवन मरम्मत, रंगाई-पुताई के फर्जी बिल तैयार किए गए. प्रत्येक स्कूल के नाम करीब 5-5 लाख रुपये दर्शाकर भुगतान की फाइलें कंप्लीट की गईं. इसमें सत्यव्रत कंस्ट्रक्शन के मालिक सत्यव्रत तिवारी ने विद्यालय का फर्जी तरीके से मरम्मत कार्यों को बिल में दर्शा दिया. सत्यव्रत तिवारी ने सभी विद्यालय के प्राचार्यों के हस्ताक्षर भी फर्जी किए और बिलों के भुगतान की फाइल को शिक्षा विभाग में जमा कर दिया.
प्राचार्यों के हस्ताक्षर पर संदेह से मामला खुला
ये मामला जैसे ही जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचा तो प्राचार्यों के हस्ताक्षर संदिग्ध पाए गए. इस पर विद्यालयों के प्राचार्यों से बात की गई. सभी कार्यों की जानकारी ली गई तो मामले का खुलासा हो गया. जांच में पाया गया कि किसी भी शासकीय विद्यालय में मरम्मत कार्य नहीं किया गया. बिल भुगतान के लिए फ़ाइल जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंच गई.
इसकी शिकायत सिटी कोतवाली थाना पुलिस में की गई. आरोपी सत्यव्रत कंस्ट्रक्शन के मालिक सत्यव्रत तिवारी के खिलाफ जालसाजी एवं धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है.
सतना डीईओ की शिकायत पर एफआईआर दर्ज
सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया " 6 शासकीय विद्यालय में मरम्मत कार्य के फर्जी बिल सत्यव्रत कंस्ट्रक्शन के सत्यव्रत तिवारी द्वारा लगाए गए. जबकि विद्यालयों में निर्माण कार्य नहीं किया गया. जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है."
