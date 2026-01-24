ETV Bharat / state

नाम सत्यव्रत कंस्ट्रक्शन कंपनी और काम सारा फर्जी, सतना में 28 लाख का घोटाला

स्कूलों में मेंटेनेंस के नाम पर 28 लाख का घोटाला ( ETV BHARAT )

सतना : स्कूल बिल्डिंग्स में मरम्मत कार्य किए बिना ही जालसाज ने बिल पास करवा करवाकर 28 लाख रुपए का घपला कर दिया. मरम्मत कार्य किए बिना बिल में 6 शासकीय विद्यालय के प्राचार्यों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए. मरम्मत कार्यों की फाइल के बिलों में प्राचार्यों के हस्ताक्षर संदिग्ध पाए जाने पर जांच शुरू की गई तो मामले का खुलासा हो गया. कागजों में कर दिया सारा मेंटेनेंस वर्क सतना के शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय शालाओं में मरम्मत कार्यों को लेकर टेंडर निकाला गया. सत्यव्रत कंस्ट्रक्शन को सतना के 6 शासकीय विद्यालय में मरम्मत कार्य जैसे रंग/पेंट के साथ सुधार कार्य टेंडर मिला. जिले की 6 शासकीय स्कूल खम्हरिया तिवरियान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गौरैया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक बगहा, कन्या हाईस्कूल माधवगढ़, हाईस्कूल मूढ़हा, हाईस्कूल सिजहटा में मेंटेनेंस होना था. सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान (ETV BHARAT) बगैर किसी काम के फर्जी बिल तैयार इसके बाद टेंडर लेने वाली कंपनी ने भवन मरम्मत, रंगाई-पुताई के फर्जी बिल तैयार किए गए. प्रत्येक स्कूल के नाम करीब 5-5 लाख रुपये दर्शाकर भुगतान की फाइलें कंप्लीट की गईं. इसमें सत्यव्रत कंस्ट्रक्शन के मालिक सत्यव्रत तिवारी ने विद्यालय का फर्जी तरीके से मरम्मत कार्यों को बिल में दर्शा दिया. सत्यव्रत तिवारी ने सभी विद्यालय के प्राचार्यों के हस्ताक्षर भी फर्जी किए और बिलों के भुगतान की फाइल को शिक्षा विभाग में जमा कर दिया.