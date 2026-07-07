घुटनों तक कीचड़, यूनिफॉर्म उठा स्कूल जा रहे बच्चे, पहली बारिश में सड़क बनी दलदल
सतना में पहली ही बारिश में सड़क बनी दलदल, घुटनों तक कीचड़ और पानी से जूझते हुए स्कूल जाने को मजबूर नौनिहाल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 2:34 PM IST
सतना: राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के रैगांव विधानसभा क्षेत्र से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है. यहां नागौद के छुलहा गांव की मुख्य सड़क पहली ही बारिश में दलदल बन गई. हालात ऐसे हैं कि यहां स्कूली बच्चों को रोजाना 900 मीटर तक पानी, कीचड़ और दलदल से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि मामले की कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई है.
दलदल से स्कूल जाने को मजबूर नौनिहाल
मध्य प्रदेश के सतना में ग्रामीण बुनियादी ढांचे की बदहाली और प्रशासनिक अनदेखी की एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है. राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के रैगांव विधानसभा क्षेत्र के नागौद तहसील अंतर्गत आने वाले छुलहा टोला गांव की मुख्य सड़क पहली ही बारिश में पूरी तरह जर्जर होकर दलदल में तब्दील हो चुकी है.
पैदल चलना भी दुर्भर
सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे एक वीडियो ने क्षेत्र के विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है. इस वीडियो में स्कूली बच्चे अपनी यूनिफॉर्म पहने, हाथों में बस्ते थामे घुटनों तक भरे कीचड़ और मलबे से जूझते हुए स्कूल जाने को मजबूर दिख रहे हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, यह करीब 900 मीटर का रास्ता है, मामूली बारिश होते ही पूरी तरह कीचड़ में बदल जाता है. जिससे यहां पैदल चलना भी दूभर हो जाता है.
सांसद और विधायक से भावुक अपील
इस बेहद मुश्किल और जोखिम भरे सफर के बीच मासूम बच्चों ने स्थानीय सांसद और विधायक से सड़क निर्माण की भावुक गुहार लगाई है. बच्चों एवं स्थानीय लोगों का कहना है कि रोजाना स्कूल आते-जाते समय भारी तकलीफ और दुर्घटना के डर का सामना करना पड़ता है.
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ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वे कई बार पंचायत और संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला. सिर्फ आश्वसन मिलता है. जिला पंचायत सीईओ शैलेन्द्र सिंह ने कहा, "यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत है, लेकिन किसानों के विवाद की वजह से सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है. इसके बावजूद भी रोड को मोटरेबल करने के लिए स्थानीय अधिकारियों और सरपंच सचिव को आदेश दिए गए हैं."