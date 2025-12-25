ETV Bharat / state

तन्वी और उन्नति की फैन निकलीं साइना नेहवाल! 17 साल बाद दिलाया मेडल तो थपथपाई पीठ

सांसद खेल महोत्सव के समापन अवसर पर सतना पहुंची ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल, तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा को बताया बेहतरीन खिलाड़ी.

SATNA SANSAD KHEL MAHOTSAV
सांसद खेल महोत्सव में शामिल हुईं साइना नेहवाल (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

December 25, 2025

Updated : December 25, 2025 at 3:42 PM IST

सतना: ''पंजाब की तन्वी शर्मा और हरियाणा की उन्नति हुड्डा भारतीय बैडमिंटन की उभरती हुई स्टार खिलाड़ी हैं. दोनों खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा खेल दिखा रही हैं. आगे भी यह देश का नाम रोशन करेंगी और भारत के लिए मेडल लाती रहेंगे.'' यह कहना है भारतीय बैडमिंटन की विश्वविख्यात खिलाड़ी एवं ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल का. उन्होंने सतना में दोनों खिलाड़ियों की तारीख करते हुए शाबाशी दी.

सतना पहुंची साइना, खिलाड़ियों के साथ खेला बैडमिंटन
सतना के दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम राजेंद्र नगर में सांसद खेल महोत्सव का आज गुरुवार को फाइनल मुकाबला है. विशेष अतिथि के रूप में साइना नेहवाल ने शिरकत कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअली जुड़कर संबोधित किया. सायना नेहवाल के साथ उनकी मां भी इस आयोजन में शामिल हुई. समापन समारोह कबड्डी के फाइनल मुकाबले के साथ किया गया. इस दौरान साइना ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और कोर्ट में उनको बैडमिंटन के गुर भी सिखाए.

साइना नेहवाल ने खिलाड़ियों के साथ खेला बैडमिंटन (ETV Bharat)

सतना के करीब 8 हजार खिलाड़ी हुए शामिल
सांसद खेल महोत्सव का कार्यक्रम सतना एवं मैहर दोनों जिले में आयोजित किया गया है. खेल महोत्सव की 26 नवंबर से शुरुआत हुई हुई थी. जिलेभर के 7 हजार 963 खिलाड़ियों ने खेल महोत्सव में भाग लिया था. जिसमें कबड्डी, बॉलीबॉल, खो- खो, फुटबॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट, बास्केटबाल, पुरुष एवं महिला कुश्ती तथा एथलेटिक्स के अलावा दिव्यांगों के लिए ट्रायसाइकिल रेस भी आयोजित हुई. 31 दिन तक चले खेल महोत्सव का गुरुवार को समापन हुआ.

तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा अच्छी प्लेयर
सायना नेहवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, ''मुझे सतना आकर बहुत अच्छा लगा. यहां के एमपी लगातार कई सालों से इस आयोजन को करते आ रहे हैं. जिसमें अलग अलग स्पोर्ट्स खेल शामिल हैं, यह बहुत अच्छा आयोजन है.'' वहीं, जब उनसे भारत की बैडमिंटन प्लेयर तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा के बारे में सवाल किया तो साइना ने दोनों की जमकर तारीफ की.

साइना नेहवाल ने कहा कि, ''दोनों अच्छी प्लेयर हैं, वर्ल्ड रैंक में 23 में भी आ चुकी हैं और आगे भी अच्छा करेंगी. मुझे लगता है बैडमिंटन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खेल है और काफी प्लेयर इसमें आगे आ रहे हैं. मैं चाहूंगी कि जो भी प्लेयर आगे आ रहे हैं वह अपना फोकस लेवल निरंतर जारी रखे और अपने आप को और मजबूत बनाएं.''

तन्वी ने 17 साल बाद भारत को दिलाया मेडल
पंजाब की तन्वी शर्मा बैंडमिटन में गजब का खेल दिखा रही हैं. ऐसा कहा जाता है कि तन्वी में यंग साइना नेहवाल की झलक दिखती है. तन्वी ने करीब 17 साल बाद गुवाहाटी में खेले गए बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर चैंपियनशिप में देश को सिल्वर मेडल दिलाया था. हालांकि वह गोल्ड मेडल से चूक गईं थी. इससे पहले साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में 2008 में गोल्ड और 2006 में सिल्वर मेडल हासिल किया था. तन्वी ने बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर चैंपियनशिप में 17 साल का सूखा खत्म कर मेडल हासिल किया था. तन्वी बीडब्ल्यूएफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की तीसरी खिलाड़ी हैं. इससे पहले साइना नेहवाल और अपर्णा पोपट भी इस टूर्नामेंट में मेडल हासिल कर चुकी हैं.

ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं नेहवाल
बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भारत की पहली महिला शटलर हैं, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता और वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंची. साइना नेहवाल ने भारत के लिए कई मेडल जीते है, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल, इंटरनेशनल खिताब और वर्ल्ड नंबर-1 का गौरव हासिल किए हैं. 2018 में उन्होंने पारुपल्ली कश्यप के साथ शादी की थी. लेकिन शादी के 7 साल बाद तलाक ले लिया. सायना न सिर्फ कोर्ट पर, बल्कि कमाई और लाइफस्टाइल के मामले में भी चैंपियन हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साइना नेहवाल की कुल नेट वर्थ करीब 35 से 40 करोड़ रुपये है.

