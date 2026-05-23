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चित्रकूट की गौशाला में गायों में बॉथ शॉवर लेने की होड़, सुबह से लग जाती है लंबी लाइन

सतना की गौशाला में भीषण गर्मी के चलते लगाया गया शॉवर, गर्मी से राहत पाने 1300 गायें रोज करती हैं स्नान. प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट.

SATNA COW SHELTER SHOWER
चित्रकूट की गौशाला में गायों में बॉथ शॉवर लेने की होड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 5:04 PM IST

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सतना: चित्रकूट की एक ऐसी गौशाला, जिसमें गायों को वाटर पार्क जैसी सुविधा दी जा रही है. भीषण गर्मी को देखते हुए गायों के लिए गौशाला में शॉवर लगाया गया है. यह गौशाला सदगुरु सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित हो रही है. जिसमें करीब 1300 गायों को रखा गया है. जिनकी पूरी देखभाल यहां पर की जाती है. अब गर्मी से गायों को राहत देने के लिए शॉवर सिस्टम लगाया गया है.

गायों के लिए गौशाला में शॉवर

धार्मिक नगरी चित्रकूट की एक गौशाला इन दिनों अपनी अनोखी व्यवस्था को लेकर चर्चा में है. यहां रहने वाले गौवंशों की देखभाल परिवार के सदस्य की तरह की जा रही है. यह गौशाला सदगुरू सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा संचालित हाईटेक गौशाला है. जिसमें पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और आधुनिक शॉवर सिस्टम लगाया गया है. इस व्यवस्था के तहत गायों को प्रतिदिन स्नान कराया जाता है. जिससे उन्हें तेज धूप से राहत मिलती है.

गर्मी से राहत पाने 1300 गायें रोज करती हैं स्नान (ETV Bharat)

गौशाला में केवल स्नान की ही व्यवस्था नहीं है, बल्कि साफ-सफाई, पीने के स्वच्छ पानी और ठंडी हवा के लिए पंखों की भी विशेष व्यवस्था की गई है. गौवंशों के रहने के स्थानों पर बड़े टीन शेड भी बनाए गए हैं, ताकि सीधी धूप उन पर न पड़े और वे गर्म हवाओं से सुरक्षित रह सकें.

'ट्रस्ट ने हमेशा गौ सेवा को दी प्राथमिकता'

सदगुरु सेवा ट्रस्ट गौशाला के संचालक इलेश जैन ने बताया, "सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट 30 वर्षों से लगातार गौ सेवा का कार्य कर रहा है. वर्तमान में यहां लगभग 1300 गौवंशों की देखभाल की जा रही है. ट्रस्ट के डायरेक्टर स्वर्गीय पद्मश्री डॉ. वीके जैन ने अपने जीवनकाल में गौ सेवा को हमेशा प्राथमिकता दी और दिन-रात इसके लिए कार्य किया. उन्हीं की प्रेरणा से ट्रस्ट लगातार गौवंशों के लिए नई सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है.

इस बार बढ़ती गर्मी को देखते हुए गौमाताओं के लिए विशेष शॉवर सिस्टम लगवाया गया है. जिसमें अलग-अलग समय पर गौवंशों को स्नान कराया जाता है. सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, जब गर्मी अपने चरम पर होती है, तब गौवंशों को टीन शेड और पंखों के नीचे रखा जाता है, ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके."

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