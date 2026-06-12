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सतना राजघराने की बहू को लगी गोली, पत्नी ने सौतन पर राइफल से किया फायर

सतना राजघराने की बहू को लगी गोली ( Getty Image )

यह घटनाक्रम सतना के नागौद रियासत की परसमनिया गढ़ी का बताया जा रहा है. जहां पारिवारिक विवाद के दौरान गोली चलने से योगिता सिंह घायल हो गई हैं. योगिता सिंह, पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह के भतीजे 'बाबा राजा' की पत्नी हैं. घायल अवस्था में उन्हें तत्काल रीवा के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सफल सर्जरी कर उनकी स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया है.

सतना: विंध्य क्षेत्र के सतना के नागौद राजघराने यानि बीजेपी विधायक व पूर्व मंत्री नागेंद्र सिंह के भतीजे के घर हुआ पारिवारिक विवाद गोली तक पहुंच गया. बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक नारेंद्र सिंह के भतीजे बाबा राजा की दो पत्नी हैं. जहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गोली चल गई. विवाद में एक पत्नी घायल हो गई, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं पुलिस ने दूसरी पत्नी को पुलिस हिरासत में लिया है.

घर में इंटर करते वक्त पहली पत्नी ने सौतन को मारी गोली

जानकारी के अनुसार, घटना उस समय हुई, जब योगिता सिंह अपने निवास में प्रवेश कर रही थीं. बताया जा रहा है कि घर में मौजूद बाबा राजा की दूसरी पत्नी ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे उनके पेट में गोली लग गई. बाबा राजा के पत्नी से अलग रहने और पारिवारिक कलह को इस घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है. पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दूसरी पत्नी को हिरासत में ले लिया है और घटनास्थल पर सुरक्षा बल तैनात कर दिया है. मामले की विस्तृत जांच जारी है.

बाबा राजा की दूसरी पत्नी सुनीता सिंह (ETV Bharat)

प्वाइंट 22 राइफल से मारी गोली

इस बारे में एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने बताया कि "थाना ऊंचेहरा अंतर्गत परसमनीया गढ़ी में राजेंद्र उर्फ बाबा राजा की पत्नी योगिता सिंह व दूसरी पत्नी सुनीता सिंह के बीच में विवाद हुआ था. जिसमें सुनीता सिंह द्वारा प्वाइंट 22 राइफल से फायर किया गया. घटना में योगिता सिंह को पेट में गोली लगी. घायल हालत में उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

बाबा राजा की पहली पत्नी को लगी गोली (ETV Bharat)

इस मामले में पुलिस द्वारा 109 BNS की धारा के अंतर्गत आरोपी सुनीता सिंह के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है. मामले में आरोपी सुनीता सिंह को हिरासत में ले लिया गया है और घटना में फायर आर्म्स को भी जब्त कर लिया गया है. अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.