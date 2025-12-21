ETV Bharat / state

सतना में मंत्री के पैर रखते ही खिसकने लगी सड़क, कांट्रेक्टर और इंजीनियर की खैर नहीं

सतना में नवनिर्मित सड़क राज्य मंत्री के पैर लगाते ही उखड़ी, 60 लाख रुपए की लागत से बन रही है 3 किलोमीटर की सड़क.

मंत्री के पैर लगाते ही उखड़ने लगी सड़क
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

December 21, 2025

सतना: रैगांव के नैना पोड़ी ग्राम में मंत्री के पैर मारते ही नई सड़क खिसकने लगी. क्षेत्र भ्रमण के दौरान राज्य मंत्री ने सड़क की गुणवत्ता जांचने के लिए जब अपनी गाड़ी से उतर कर सड़क पर पैर मारा तो सड़क ही उखड़ गई. जिसके बाद मंत्री ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से जवाब तलब किया है. इसके साथ ही इस कांट्रेक्टर और इंजीनियर पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

पैर लगाते ही उखड़ने लगी सड़क

विधानसभा क्षेत्र रैगांव के अन्तर्गत आने वाली उप तहसील कोठी के ग्राम नैना पोड़ी में करीब 3 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य जारी है. जिसका आधे से अधिक कार्य पूरा हो चुका है. रैगांव विधानसभा क्षेत्र से ही मध्य प्रदेश शासन की नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री, प्रतिमा बागरी आती हैं. ऐसे में विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान जब उन्होंने पीडब्ल्यूडी की नवनिर्मित सड़क पर पैर लगाया तो सड़क उखड़ने लगी.

राज्य मंत्री के पैर लगाते ही उखड़ गई सड़क (ETV Bharat)

मंत्री ने कार्रवाई के दिए निर्देश

इस सड़क निर्माण कार्य पर भड़की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को तत्काल जवाब तलब किया. जिसके बाद सड़क पर लीपापोती करने वाले संविदाकार की जानकारी ली, तब यह सामने आया कि यह सड़क करीब 60 लाख रुपए की लागत से राजेश केला नामक संविदाकार द्वारा बनाई जा रही है. इस मामले पर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर और संविदाकार राजेश केला के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा, "जब मैं क्षेत्र में भ्रमण के लिए जा रही थी, तब देखा कि कोठी क्षेत्र अंतर्गत नवीन रोड का निर्माण हुआ है. जब मैंने सड़क की गुणवत्ता जांचने के लिए गाड़ी रुकवाई और गाड़ी से उतरकर देखा, तो सड़क की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी. पैर से खिसकाने पर सड़क खिसक रही थी. जब हम रोड को पैर से खिसका सकते हैं, तो उस पर वाहन चलेगा, तो उसकी स्थिति क्या होगी. इसलिए इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं."

संपादक की पसंद

