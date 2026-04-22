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सतना में भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर तोड़ नहर में गिरा सरिया लोडेड ट्रक, 3 की मौत

क्रेन और कटर मशीन की मदद से शव को निकाला बाहर ( ETV Bharat )

सतना: रामपुर बाघेलान में नेमुआ मोड़ के पास एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर तोड़कर नहर से नीचे जा गिरा. घटना में ट्रक पर सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. हादसे की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है. इसके साथ ही तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतकों में 2 की ही पहचान अभी हो पाई और तीसरा अज्ञात है.

रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र अंतर्गत नेमुआ मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रक का एक्सीडेंट हो गया. ट्रक रायपुर से सरिया (लोहा) लोड कर आ रहा था. इसी दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए सीधे नहर में जा गिरा. इस घटना में ट्रक चालक, क्लिनर सहित एक अन्य व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद मौके पर रामपुर बाघेलान पुलिस पहुंची.

ट्रक चालक और क्लिनर सहित 3 की मौत (ETV Bharat)

ट्रक में फंसे थे तीनों शव, पुलिस ने निकाला

हादसे में ट्रक के अंदर मृतकों के शव फंसे हुए थे. जिसे क्रेन एवं कटर मशीन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला गया. फिलहाल पुलिस ने 2 मृतकों की पहचान कर ली है, जबकि तीसरे की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं. मृतकों में एक दिलीप केवट उम्र 23 वर्ष निवासी पडरी गांव थाना ताला क्षेत्र और दूसरा विष्णु केवट उम्र 30 वर्ष निवासी रामगढ़ का रहने वाला था. पुलिस मर्ग कायम कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है.

डिवाइडर तोड़ नहर में गिरा सरिया लोडेड ट्रक (ETV Bharat)

इस मामले पर रामपुर बाघेलान थाना प्रभारी संदीप चतुर्वेदी ने बताया कि "एक सरिया लोड ट्रक नहर के बीच में गिरने की सूचना मिली थी. इसमें पुलिस मौके पर पहुंची, तो देखा कि ट्रक में सवार 3 लोगों की मौत हो चुकी थी. इसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर तीनों मृतकों के शव को बाहर निकाला और उन्हें पीएम पंचनामा के लिए मर्चुरी भेजा गया है."