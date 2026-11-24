ETV Bharat / state

सतना में बेकाबू कार ने तीन को कुचला, 100 मीटर बाइक सवार को घसीटा, शादी से लौट रहे थे युवक

सतना: मध्य प्रदेश के सतना में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को कुचल दिया. इस घटना में बाइक सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं तीसरे युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. कार सवार मौके पर कार छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना जिले के सभापुर थाना क्षेत्र डोमहाई गांव की बताई जा रही है.

सतना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर बरपा, जहां सभापुर थाना क्षेत्र स्थित बिरसिंहपुर कोटर मार्ग डोमहाई गांव के पास आज तड़के 4 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ. जिसमें वैवाहिक कार्यक्रम से अपने घर लौट रहे बाइक सवार तीन युवकों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया. लोगों की मानें तो घटना इतनी भयावह थी कि कार बाइक सवार को तकरीबन 100 मीटर तक घसीटते ले गया और बिजली के खंभे से टक्कर के बाद सड़क से कार नीचे जा गिरी.

जिससे बाइक सवार दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, तो वहीं तीसरे युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. घटना को अंजाम देने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. बाइक सवार तीनों मृतक युवकों में जीजा साले हैं. इस हादसे में पगार निवासी हरिलाल हरिजन और नई बस्ती कोलगवां निवासी रणधीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, गंभीर रूप से घायल लौलाच निवासी सत्यनारायण साकेत (24) ने प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया. तीनों युवक सतना में काम करते थे.

पुलिस कार जब्त कर मामले की जांच में जुटी

वे सोमवार को बिरसिंहपुर में सत्यनारायण की ससुराल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने के बाद गांव लौट रहे थे. मृतकों में सत्यनारायण और हरिलाल आपस में जीजा-साले थे. सभापुर पुलिस ने कार को जब्त कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. घटना को लेकर थाना प्रभारी शंखधर द्विवेदी ने बताया कि "आज तड़के एक सड़क हादसा हुआ है. जिसमें कार और बाइक की टक्कर हुई है. घटना में दो की मौके पर मौत हो गई थी और एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौक पर पहुंची थी. कार को जब्त कर कार्रवाई की जा रही है.