सतना के जिला अस्पताल में चूहों की फौज, मुंह में पकोड़े लिए शिशु वार्ड में घूमते दिखे

जबलपुर के बाद सतना के अस्पताल में दिखे चूहे मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े-बड़े दावे कर रही है. लेकिन उन दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. प्रदेश के जबलपुर में हाल में ही सरकारी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में चूहों का आतंक मचा हुआ था. जिसको लेकर पूरे प्रदेश में सरकारी अस्पताल की किरकिरी हो रही थी. लेकिन अब यह मामला एमपी के सतना जिले के सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय का सामने आ चुका है.

सतना: मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल है. अस्पतालों में चूहों के आतंक की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. ताजा मामला सतना के जिला चिकित्सालय से सामने आया. जहां पर शिशु वार्ड के अंदर चूहों की धमा चौकड़ी मची हुई है. इस दौरान चूहे मुंह में पकोड़े दबाए इधर से ऊधर घूमते नजर आए. ऐसे में कहीं ना कहीं मासूम बच्चों के लिए यह मुसीबत जान पर भी बन सकती है.

जहां पर जिला अस्पताल के नवजात गहन चिकित्सा इकाई शिशु वार्ड में चूहों की सक्रियता देखी गई. चूहे वार्ड के अंदर अटखेलियां करते हुए दिखाई दिए. इस दौरान उनके मुंह में पकोड़ा भी नजर आया. यहां पर करीब तीन से चार की संख्या में चूहे नजर आए. वार्ड के अंदर मौजूद लोगों ने चूहों का यह वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया. इसके बाद अब यह वीडियो सोशल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है. ऐसे में चूहों का शिशु वार्ड के अंदर होना बड़े खतरे का संकेत माना जा रहा है. क्योंकि बच्चों को चूहे नुकसान पहुंचा सकते हैं.

चूहे अक्सर घर हो या बाहर किसी भी जगह पर रहने के बाद वहां की वस्तुएं को काटकर नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में बच्चों के वार्ड में चूहों का वीडियो सामने आने पर लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. बच्चों को ऑक्सीजन या अन्य मेडिकल सामग्री लगाई जाती है, अगर किसी भी मेडिकल सामग्री जैसे ऑक्सीजन या बॉटल की नली चूहे काट देते हैं तो ऐसे में बच्चों की जान पर बन आएगी. तब इसका जिम्मेदार कौन होगा यह तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है.

इस मामले पर जिला अस्पताल RMO प्रशासक डॉ. शरद दुबे से जब बात की गई तो उनका कहना है कि, ''मामला हमारे संज्ञान में नहीं है. यह मामला हम दिखवाते है, फिर आगे कुछ बता पाएंगे.''

सिविल सर्जन बोले-पुरानी बिल्डिंग है

इस मामले पर सिविल सर्जन डॉ अमर सिंह ने बताया कि, ''यह पुरानी बिल्डिंग है, कहीं पर हो सकता है गड्ढा हो इसलिए चूहे अंदर आ गए हों. बाकी हमारे सभी वार्डों में चूहे दानी रखी हुई है. चूहे की स्टिक भी रखी हुई है, जिसमें चूहे चिपक जाते हैं. जिंक भी रखा हुआ है जिसको खाकर चूहे मर जाते हैं. हम चेक कर रहे हैं कि कहीं पर ऐसी जगह तो नहीं है जहां से चूहे आ रहे हों. बाकी पुरानी बिल्डिंग है, जिसकी वजह से यह दिक्कत आ रही है. बाकी हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं.