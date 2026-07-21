ETV Bharat / state

रामपुर बाघेलान में पब्लिक ने कलेक्टर के वाहन को रोका, बीच जनसुनवाई में जाने पर जमकर विरोध

सतना के रामपुर बाघेलान में तहसील कार्यालय के बाहर लोगों ने कलेक्टर को घेरा, जनसुनवाई बीच में छोड़कर जाने से लोग हुए नाराज.

SATNA PUBLIC HEARING
रामपुर बाघेलान में पब्लिक ने कलेक्टर के वाहन को रोका (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 6:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सतना: रामपुर बाघेलान में मंगलवार को जनसुनवाई में पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा. लोग कलेक्टर को घेरकर उनकी गाड़ी के सामने खड़े हो गए. भीड़ को बेकाबू होते देख प्रशासनिक अधिकारियों को पुलिस बुलानी पड़ी. पुलिस बल की मौजूदगी में कलेक्टर को अपनी गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा और लोगों के आवेदन लेने के बाद करीब घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ.

तहसील कार्यालय में जनसुनवाई में पहुंचे थे कलेक्टर

सतना के रामपुर बाघेलान के तहसील कार्यालय में मंगलवार के दिन जनसुनवाई की गई. जिसमें कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस जिला मुख्यालय छोड़कर रामपुर बाघेलान तहसील कार्यालय में लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे. जनसुनवाई के दौरान लोगों की समस्याओं को कलेक्टर ने सुना और उनके आवेदन पत्र लिए. लेकिन कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस जनसुनवाई छोड़कर बीच में ही जाने लगे तो ऐसे में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.

कलेक्टर के बीच जनसुनवाई में जाने पर लोगों ने किया विरोध (ETV Bharat)

तहसील कार्यालय के बाहर लोगों ने कलेक्टर को घेरा

कलेक्टर जनसुनवाई बीच में ही छोड़कर वापस जाने लगे, इसी दौरान तहसील कार्यालय के बाहर अचानक लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया. फिर क्या था लोगों ने रामपुर बघेलान के अधिकारी कर्मचारियों के कार्यशैली से परेशान होकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और कलेक्टर से अपनी शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया. लोग की भीड़ को देखकर प्रशासनिक अधिकारियों को रामपुर थाना पुलिस को बुलाना पड़ा और दलबल के साथ रामपुर थाना प्रभारी मौके पर पहुंच ग.

कार से उतरकर कलेक्टर ने कुछ लोगों की सुनी समस्या

लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा था, इस कारण महिलाओं एवं पुरुषों को पुलिस द्वारा समझाइश का प्रयास किया गया. इसके बाद कलेक्टर को अपनी कार से नीचे उतरकर लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ा. उन्होंने कुछ देर सुनवाई की लेकिन भीड़ बेकाबू हो रही थी. इस बीच पुलिस बल के द्वारा भीड़ को तीतर बितर किया गया और कलेक्टर की गाड़ी सुरक्षित भीड़ के बीच निकल गई.

'सब डिवीजन लेवल पर भी होगी जनसुनवाई'

कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने बताया, "आज रामपुर बाघेलान में सब डिवीजन लेवल पर जनसुनवाई की गई थी. पब्लिक एक साथ सामने आई थी, जिसे हमने एसडीएम को देखने के लिए निर्देश दिये हैं कि उनकी क्या समस्याएं है. चूंकि सब डिवीजन लेवल पर जनसुनवाई को मजबूती से करने के लिए हमने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं. अगर हर मंगलवार सब डिवीजन लेवल पर जनसुनवाई होगी तो लोगों की समस्याओं का निराकरण समय से हो सकेगा."

TAGGED:

PEOPLE PROTEST COLLECTOR
COLLECTOR LEAVING JANSUNWAI
SATNA COLLECTOR SATISH KUMAR S
RAMPUR BAGHELAN PUBLIC HEARING
SATNA PUBLIC HEARING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.