सतना स्टेशन पर यूपी के व्यक्ति ने खोया आपा, सिपाही की लाठी छीनकर पीटा
सतना रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने RPF जवान की लाठी छीनकर किया ताबड़तोड़ हमला, ट्रैक पार करने से रोकने पर खोया आपा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 3:49 PM IST
सतना: मध्य प्रदेश के सतना रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. प्लेटफॉर्म नंबर एक पर युवक ने पुलिस का डंडा छीनकर उसपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. घटना से स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह युवक को काबू किया. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.
पुलिस की लाठी छीन दे-दनादन
सतना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक यात्री ने पुलिस जवान की पिटाई कर दी. जानकारी के अनुसार, बिहारी लाल नामक व्यक्ति रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहा था, इसी बीच एक आरपीएफ जवान युवक को ऐसा करने से रोक दिया. इससे नाराज होकर युवक ने स्टेशन पर जमकर हंगामा किया और उसके बाद प्रधान आरक्षक से बहस करने लगा. देखते ही देखते आरोपी ने पुलिस जवान की लाठी छीन ली और उसी पर लाठी से दे-दनादन हमला कर दिया.
जवान पर हमले करने वाला युवक गिरफ्तार
जवान की पिटाई होता देख मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया और पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद उस व्यक्ति को जीआरपी और आरपीएफ ने हिरासत में लेकर थाने ले गई. आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिला निवासी बिहारी लाल (36) के रूप में हुई है.
- हाथ जोड़ छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाता रहा युवक, जबलपुर में शख्स की बेरहमी से पिटाई के बाद बनाया वीडियो
- मुरैना में प्रेम-प्रसंग में छात्र की बेरहमी से पिटाई, छात्रा के 2 परिजन को पकड़ हवालात में किया बंद
जीआरपी थाना प्रभारी राजेश राज ने बताया, "नशे की हालत में एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक पार करने का प्रयास कर रहा था. इस दौरान प्रधान आरक्षक गोविंद नारायण सिंह ने उसे ट्रैक पार करने से रोक दिया. इससे नाराज होकर आरोपी ने जवान की लाठी छीनकर उसी पर हमला कर दिया. पीड़ित गोविंद नारायण सिंह ने मामले की लिखित शिकायत की है. शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए शासकीय कार्य के बाधा पहुंचना की कार्रवाई की गई."