अरे ओ कुली...स्टेशनों से गायब आवाज, टेक्नोलॉजी ने छीना रोजगार! फ्लेटफॉर्म पर खाली बैठ काट रहे दिन
सतना में रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे कुली, टेक्नोलॉजी के दौर ने बढ़ाई समस्या, कुलियों स्टेशन में खाली बैठे, दिनभर नहीं हो पाती बोहनी.
Published : December 24, 2025 at 9:52 AM IST|
Updated : December 24, 2025 at 10:57 AM IST
सतना: दशकों से आपने रेलवे स्टेशन पर लाल कपड़े पहने, बिल्ला लगाए कुलियों को तो देखा ही होगा. यह लोगों का सामान उठाने का काम करते नजर आते हैं. लेकिन अब ये कुली आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं. रेलवे स्टेशनों पर आधुनिकीकरण के दौर में कुली खाली बैठे नजर आ रहे हैं. कुलियों पर रोजगार का संकट मंडरा रहा है. कुलियों को अब अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिन भर में 100-200 रुपए कमाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. कुली अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं.
अरे ओ कुली की आवाज हुई गुम
पहले के समय में जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती थी तो आने-जाने वाले यात्री सबसे पहले अपना लगेज उठाने के लिए कुली-कुली की आवाज लगते थे. लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में यह आवाज स्टेशन में अब बहुत ही कम सुनाई देती है. यानी अब स्टेशन के अंदर से ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की मुंह से कुली कुली कहकर आवाज अब अनसुनी सी हो चुकी है. जिसकी वजह से अब कुली स्टेशन के बाहर गेट में खाली बैठे नजर आ रहे हैं.
कुली पर आ चुकी हैं दो फिल्में
पहले के समय में एक्टर अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर भी सामने आई थी, जिसका नाम था 'मर्द'. जिसमें अमिताभ बच्चन कुली का रोल करते हुए बिल्ला नंबर 786 के रूप में नजर आए थे. उसके बाद गोविंदा की 'कुली नंबर वन' पिक्चर आई थी जिसमें वह स्टेशन पर लोगों का बोझा उठाते नजर आए थे. ऐसे में जब छोटे-छोटे बच्चे स्टेशन अपने परिजनों के साथ जाते थे तो वह कुली को और उसके हाथों ने लगे बिल्ले को देखकर बहुत ही आनंदित होते थे. लेकिन अब यह दौर समाप्त होने की कगार पर आ चुका है.
डिजिटल मशीनों ने ली कुलियों की जगह
आज के आधुनिकीकरण के चलते ट्रॉली बैग, बैटरी कार, लिफ्ट, एस्केलेटर जैसे अन्य सामग्रियां सामने आ चुकी हैं. जिसकी वजह से अब कुली की आवश्यकता कम होती जा रही है. इन्हीं समस्याओं को चलते अब कुलियों पर स्टेशन में रोजगार का संकट नजर आ रहा है. सतना स्टेशन में कुल 42 कुली मौजूद हैं और पूरे भारतवर्ष की बात की जाए तो 20 हजार कुली स्टेशन में लोगों के लगेज उठने चले आ रहे हैं. आज दिन भर कुली खाली बैठे नजर आ रहे हैं. ऐसे में कुली सरकार से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं.
सतना रेलवे स्टेशन पर खाली बैठे नजर आ रहे कुली
इस बारे में स्टेशन के कुली चंदन यादव से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि, ''आधुनिकीकरण की वजह से कई नई सामग्रियां सामने आ चुकी हैं. जिसकी वजह से अब लोग कुली को नहीं बुलाते हैं. पहले हाथ वाले बैग और झोले आते थे और पैसेंजर जैसे ही रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचता था तो वह सबसे पहले कुली कुली की आवाज लगाता था. लेकिन अब ट्रॉली बैग, लिफ्ट, एस्केलेटर जैसी चीज आ जाने से आज हमारा रोजगार छिन चुका है.
हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी और भी सरकार ध्यान दें, ताकि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें. पहले दिन भर में ₹500 मिल जाते थे लेकिन आज समय यह आ चुका है कि दिनभर बैठे रहने के बाद भी ₹100 -₹200 मिलना मुश्किल हो जाता है. कई दिन ऐसे होता है कि कुछ कुलियों की बोहनी तक नहीं होती है. आज हम लोगों पर बड़ा संकट मंडरा रहा है, सरकार हमारी मदद करें यही हमारा निवेदन है.''
कुलियों ने सरकार से की मांग
इस बारे में जब कुली यूनियन के अध्यक्ष उमेश कुमार शर्मा से बात की गई तो उनका कहना है कि, ''एक ऐसा दौर था जब पैसेंजर स्टेशन पर आता जाता था तो सबसे पहले आवाज कुली को दी जाती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी के दौर में हमारा रोजगार छिनता जा रहा है. हम सरकार से यह मांग करते हैं कि हमारी और भी सरकार ध्यान दें, जिससे कि हम अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें.''