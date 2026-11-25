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वो मुश्किल 3 मिनट, कूडो के गोल्डन बॉय प्रतीक ने कंधे की चोट में भी क्यों नहीं छोड़ा मैदान

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भोपाल: कूडो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रतीक सिंह 3 मिनट की फाइट के आखिरी कुछ सेकेंड में दोहरी लड़ाई में थे. एक तो मुकाबले में खड़े खिलाड़ी से दूसरी अपने ही शरीर से. शोल्डर के लिगामेंट में गहरी चोट आ जाने के बावजूद प्रतीक डटे रहे. 10 बार नेशनल चैंपिंयन खेल चुके प्रतीक ने कई इंटरनेशनल मुकाबले भी जीते, लेकिन मैच के दौरान चोट और चोट के बीच भी खेलते जाने का उनका ये पहला तजुर्बा था. अहमदाबाद का वीर सावरकर इंटरनेशनल स्टेडियम इस खिलाड़ी के जिद और जुनून का गवाह बना था. गोल्ड जीतकर लौटने वाले प्रतीक ने इस चोट के बावजूद मुकाबले में कांस्य पदक जीता.

दर्द अपनी जगह था, मेरा टारगेट था बिना खेले वापस नहीं जाऊंगा

मैट पर बेसुध होकर गिर जाने से पहले तक प्रतीक सिंह फाइट कर रहे थे. बांये हाथ के कंधे पर गहरी चोट आ चुकी थी. दर्द चरम पर था, लेकिन प्रतीक खेले जा रहे थे. एक जिद थी कि राउंड से बिना खेले बाहर नहीं जाएंगे. प्रतीक बताते हैं, "मैं आखिरी तक एक हाथ से खेलने की कोशिश करता रहा. असल में खेलते हुए शरीर में बहुत हीट हो जाती है, तो ऐसे में बॉडी इंजुरी का लेवल दिमाग तक उस तरह से नहीं पहुंचता. मैं दांए हाथ से खेलता चला गया और 3 मिनट पूरा हो जाने के बाद मैट पर ही गिर गया. इंजरी के बाद प्रतीक सिंह (ETV Bharat) रिंग में मध्य प्रदेश के सोहेल का 'गोल्डन' पंच, 30 सेकंड में विरोधी चित, 25 नेशनल गोल्ड मेडल जीते वहां से एम्बुलेंस से मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया. वे बताते हैं कि डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट मुझे मना कर रहे थे, लेकिन मैं बिना खेले वापस नहीं जाना चाहता था. प्रतीक बताते हैं ये मेरे अब तक के खेल जीवन का पहला तजुर्बा था. सतना के रहने वाले प्रतीक सिंह अहमदाबाद के वीर सावरकर इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित फेडरेशन कप में खेल रहे थे. उन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है." सतना का सोना, क्यों गोल्डन बॉय कहलाते हैं प्रतीक सतना से निकलकर कूडो के नक्शे पर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाले प्रतीक सिंह की एक पहचान मध्य प्रदेश के गोल्डन बॉय के तौर पर भी रही. वे अब तक 6 इंटरनेसनल अवॉर्ड जीत चुके हैं. 10 बार नेशनल चैम्पियन रहे हैं. वे कहते हैं "मैं जब भी खेलता हूं, गोल्ड के लिए ही खेलता हूं. मैट मुझे मोटिवेशन देती है. मैं ये लक्ष्य लेकर ही मैदान में आता हूं कि सोना लेकर जाऊंगा, बाकी सिल्वर और ब्रांज को मैं जीता हुआ मेडल नहीं मानता. अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर (ETV Bharat)