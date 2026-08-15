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सतना में ध्वजारोहण के बाद झमाझम बारिश के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम, झूम के नाचे बच्चे

सतना के पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह ( ETV BHARAT )