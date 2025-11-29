ETV Bharat / state

सतना में पुलिस आरक्षक की परीक्षा देने भिंड से आई छात्रा गायब, सेंटर के बाहर इंतजार करते रहे पिता

सतना में पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने पिता के साथ भिंड से आई लड़की एग्जाम सेंटर से गायब, पिता ने थाने में दर्ज कराई गुमशुदगी.

BHIND GIRL STUDENT MISSING SATNA
पुलिस आरक्षक परीक्षा देने आई युवती केंद्र से लापता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 6:58 PM IST

सतना: पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने भिंड से आई लड़की के लापता होने से सतना में हड़कंप मच गया. घटना शुक्रवार की बताई जा रही है. पिता ने बेटी को परीक्षा केंद्र के बाहर छोड़ा था. इसके बाद वे वहीं केंद्र के बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन बेटी परीक्षा समाप्त होने के बाद वापस नहीं लौटी तब उन्होंने उसकी तलाश शुरू की. इस दौरान पता चला कि वह परीक्षा केंद्र के बाहर से ही निकल गई. पिता ने थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है. हालांकि घटना का एक कथित सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.

परीक्षा केंद्र से बेटी हुई लापता

पूरा मामला यह है कि भिंड निवासी पिता अपनी 22 वर्षीय बेटी को सतना के आदित्य कॉलेज में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा दिलाने लाए थे. वे शुक्रवार को बेटी को परीक्षा केंद्र में छोड़कर बाहर इंतजार कर रहे थे. परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्रा वापस पिता के पास नहीं पहुंची. वहीं परीक्षा देने पहुंचे सभी बच्चे जा चुके थे. पिता परीक्षा केंद्र के बाहर बैठे बेटी का इंतजार कर रहे थे. काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब बेटी उसके पास नहीं पहुंची, तो उन्होंने परीक्षा केंद्र और आसपास तलाश शुरू की, जब उसका कहीं सुराग नहीं लगा तो पिता ने कॉलेज प्रबंधन को पूरे मामले से अवगत कराया.

पिता ने थाने में दर्ज कराई गुमशुदगी

बेटी का कहीं सुराग न मिलने से परेशान पिता सिविल लाइन थाने पहुंचे. यहां उन्होंने मामले की पूरी जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने छात्रा के लापता होने की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई. पुलिस मामले की जांच करने आदित्य इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच कर सीसीटीवी फुटेज चेक किया और सभी से पूछताछ भी की. सीसीटीवी फुटेज में छात्रा किसी अज्ञात युवक के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से छात्रा की तलाश में जुटी हुई.

अज्ञात युवक के साथ जाती दिखी छात्रा

सिविल लाइन थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि "शुक्रवार की देर रात करीब 11 बजे छात्रा के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस कॉलेज जा कर जानकारी ली और उसके बाद शनिवार की सुबह स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर के सीसीटीवी फुटेज चेक किया. जिसमें छात्रा पिता के साथ आते हुए दिखाई दे रही है. इसके बाद वह किसी अन्य युवक के साथ जाते हुए भी दिखाई दे रही है. फिलहाल, पुलिस ने छात्रा की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश में जुट गई है."

