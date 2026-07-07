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सतना में PM आवास घोटाला, कागजों में दिखाया पक्का मकान, जांच में निकला कच्चा

पीड़ित शिवप्रसाद लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद पीड़ित ने सीएम हेल्पलाइन में अपनी शिकायत दर्ज कराई. शिकायत दर्ज होने के बाद मौके पर जांच अधिकारी उनके निवास पर पहुंच गए और पूरे दस्तावेज की जांच की गई. जिसमें यह सामने आया कि शिवप्रसाद पटेल का दो कमरे का पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास के तहत स्वीकृत है और वह तैयार भी हो चुका है, लेकिन मौके पर उसकी मिट्टी के खप्पर से बनी हुई झोपड़ी मिली.

सतना: एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार गरीबों को पक्का मकान देने का दावा कर रही है, लेकिन उनके ही नुमाइंदे गरीबों के निवाले पर डाका डालते हुए नजर आ रहे हैं. सतना जिले के रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बीदा सेमरा गांव में शिवप्रसाद पटेल ने प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया और उसके नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया. फिर उस गरीब से कुछ राशि भी ले ली गई. इसके बाद भी उसके आवास का निर्माण नहीं हो सका.

मामले की जानकारी जिले के विभागीय अधिकारियों को दी गई और पीड़ित शिवप्रसाद को पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान देने का आश्वासन दिया गया और मामले पर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही गई.

जिला पंचायत सीईओ ने दिया कार्रवाई का आदेश

इस बारे में जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह ने बताया कि "शासन के निर्देशों के अनुसार जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण विभिन्न पंचायत में कराया जा रहा है उनके परीक्षण का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जांच कार्यवाही भी की जा रही है. इसी के दौरान रामपुर बघेलान क्षेत्र के बीदा सेमरा का एक विषय सामने आया है, जहां पर जांच परीक्षण करने वाली टीम ने पाया कि हितग्राही शिवप्रसाद पटेल का मकान कच्चा था, लेकिन उसको पक्का आवास आवंटित था. पक्के आवास के लिए उनसे कुछ अनैतिक रूप से राशि भी ले ली गई है, जोकि शासकीय सेवा के नियमों के विपरीत है.

सतना में पीड़ित शिवप्रसाद के यहां पहुंची जांच टीम (ETV Bharat)

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इस मामले पर हितग्राही के द्वारा शिकायत भी की गई है. इसकी जानकारी लगने के बाद प्रधानमंत्री आवास की शाखा से भी जांच दल को नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जा रही है और मामले की जानकारी जनपद पंचायत सीईओ को भी दी गई हैं. ऐसा विषय सामने आने पर उसकी गंभीरता को देखते हुए कार्यवाही की जाएगी."