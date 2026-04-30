सतना का पिन मैन संजय, अपने मुंह में दबाए रखते हैं 150 से अधिक पिन, एक खरोंच भी नहीं आई
सतना में शख्स का अजब गजब शौक, 12 साल की उम्र से मुंह रखते आ रहे पिन, आज तक नहीं हुआ साइड इफेक्ट, पढ़ें स्टोरी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 5:23 PM IST|
Updated : April 30, 2026 at 6:23 PM IST
सतना: शहर में एक शख्स के मुंह में हर वक्त करीब 150 पेपर पिन रहते हैं. यह सुनकर आप भी चौक ही गए होंगे. लेकिन यह कोई सपना नहीं ये तो हकीकत है. जी हां एक शख्स की अजब गजब आदत है. वह अपने मुंह के अंदर 24 घंटे अनेक प्रकार की पिन को दबाकर रखता है. यह सिलसिला करीब 12 वर्ष की उम्र से शुरू हुआ था और वर्तमान में 58 वर्ष के हो चुके हैं. लेकिन पिन मुंह के अंदर रखने का सिलसिला जारी है. खास बात यह है कि, अभी तक इस व्यक्ति के मुंह में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई.
12 साल की उम्र से मुंह में पिन रखने का शौक
सतना शहर के लालता चौक निवासी संजय विश्वकर्मा नामक 58 वर्षीय व्यक्ति की अनोखी आदत को जानकर आपके दंग रह जाएंगे. वह अपने मुंह के अंदर करीब डेढ़ सौ से अधिक अलग-अलग प्रकार की लोहे एवं तांबे की पिनों को दबा कर रखते हैं. उनकी यह आदत साल के 365 दिन तक बखूबी बरकरार रहती है. संजय को बचपन में करीब 12 वर्ष की उम्र में इस शौक की शुरुआत हुई थी. आज 58 वर्ष पूरे हो चुके हैं लेकिन मुंह के अंदर पिन रखने का शौक बरकरार है. संजय को पिन वाले के नाम भी लोग जानने लगे हैं.
आज तक मुंह में नहीं हुई तकलीफ
संजय को अपने मुंह में पिन रखने से आज तक किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं हुई. वह मुंह में पिन होने के बावजूद अपनी दिनचर्या भी पूरी कर लेते हैं. भोजन, पानी, ब्रश करना, सोना, उठना सहित अन्य खानपान की सामग्री का उपयोग करना बखूबी चलता रहता है. संजय की माने तो करीब 12 वर्ष की उम्र से उन्हें पान खाने की आदत पड़ी. दांत में फंसी सुपारी निकालने से पिन रखने की शुरुआत हुई थी, तब पिन उनके मुंह के अंदर रह गई थी. तब से ये शौक चढ़ गया. पहले एक पिन फिर दूसरी ऐसे करते हुए लगातार पिनों की संख्या बढ़ती गई.
संजय विश्वकर्मा से जब ईटीवी भारत की टीम ने बात की तो उन्होंने ने बताया कि, ''ये शौक उन्हें बचपन से है. करीब 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने पान खाया था, जिसमें सुपारी उनके दांतों में फंस गई थी. उसे निकालने के लिए शुरुआत लकड़ी से की थी. लेकिन वह टूट जाती थी. फिर मैंने पेपर पिन का उपयोग किया. फिर वह पिन मुंह में रह गई. फिर सब देखने लगे तो हमने एक और पिन मुंह में रखी. ऐसा करते करते समय बढ़ता गया. धीरे धीरे पिन की संख्या बढ़ती गई और वर्तमान समय में करीब 150 पेपर पिन मुंह के अंदर रखी हुई हैं.''
पिन मैन के नाम से जानने लगे हैं लोग
उन्होंने बताया, ''मुंह में रखी हुई पिन से कोई तकलीफ नहीं होती है. अगर तकलीफ होती तो मुंह में नहीं रख पाते और बराबर वैसे ही पान और पिन मुंह में रहती है. इसके साथ ही मेरा भोजन, पानी, सोना, मंजन करना सब चलता है. लेकिन तकलीफ की आज तक कोई शिकायत नहीं आई. हमें ध्यान भी नहीं रहता कि मुंह में पिन रखी हुई है. पिन मुंह में जगह बना ली है. पिन हमारा शौक और पहचान बन गई है. लोग मुझे पिन मैन के नाम से जानने लगे हैं.''
संजय ने कहा, ''पिन अगर मुंह से हटा दे तो तकलीफ देगी, क्यों वह जगह खाली हो जाएगी. पिनों ने मुंह में अपनी जगह बना ली है. ये पिन हम खरीदते नहीं हैं. कही किसी दफ्तर या किसी दुकान में गए तो वहां से उठा लेते हैं. कुछ लोग जानने लगे हैं तो वह आकर दे जाते हैं. वर्तमान में हमारी उम्र 58 वर्ष हो चुकी है. मुंह में रखा पिन अंदर ही अंदर गलकर समाप्त हो जाता है. लेकिन पता भी नही चलता. इसकी हमने जांच भी कराई है, लेकिन इसमें कोई शिकायत नहीं आई.''
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सर्जन ने ऐसा न करने की दी सलाह
इस बारे में जिला चिकित्सालय के सर्जन डॉक्टर आलोक खन्ना का कहना है कि "यह मामला हमने पहली बार सुना है कि एक शख्स है, जो मुंह के अंदर बड़ी संख्या में पिन रखे हुए है. लंबे समय से उन्होंने अपने मुंह में पिन रखी है. यह तो एक अचंभित बात है, लेकिन आपको बता दें कि पेपर पिन बहुत ही घातक होती है, क्योंकि लोहे की पिन मुंह ने होने से बड़ी बीमारी का खतरा इंसान को हो सकता है. अक्सर लोहा लगने पर लोग टिटनेस लगवाते हैं.
ऐसे में पेपर पिन को मुंह के अंदर रखना टिटनेस का भी बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन जिन्होंने रखा है, उन्हें आज तक कुछ नहीं हुआ. यह तो बड़ी बात है. वहीं डॉक्टर आलोक खन्ना ने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रयोग अपने जीवन में बिल्कुल ही ना करे. वरना यह घातक साबित हो सकता है."
(डिस्क्लेमर: संजय विश्वकर्मा ने बताया कि, हम किसी को इस कार्य को करने के प्रोत्साहन नहीं देते हैं. क्योंकि यह घातक साबित हो सकता है. ईटीवी भारत भी इस तरह के किसी काम को करने के लिए बढ़ावा नहीं देता है. ऐसा करना जानलेवा भी हो सकता है.)