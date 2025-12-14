ETV Bharat / state

सतना में 108 एंबुलेंस पर पड़े उल्टी के छींटे, चालक ने मरीज के परिजन से धुलवाई गंदगी

सतना में मरीज के परिजन का एंबुलेंस धोते वीडियो हुआ वायरल, मरीज को 108 वाहन में हुई थीं उल्टियां, चालक ने करवाई सफाई.

Satna Patient Wife Washed Ambulance
सतना में मरीज के परिजन का एंबुलेंस धोते वीडियो हुआ वायरल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 3:07 PM IST

4 Min Read
सतना: मध्य प्रदेश के सतना में 108 एंबुलेंस का एक वीडियो वायरल हुआ है. आरोप है कि, जिला अस्पताल में घायल मरीज के परिजन से एंबुलेंस धुलवाई गईं. जिला अस्पताल गेट पर मरीज के परिजन द्वारा एंबुलेंस की साफ सफाई करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आने पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने एंबुलेंस संचालक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया और उसके बाद कार्रवाई की बात कही है.

एंबुलेंस में पड़ गए थे उल्टी से छींटे
सतना जिले के जिला चिकित्सालय में एक घटनाक्रम सामने आया है. जहां एक मरीज के द्वारा एम्बुलेंस के बाहर उल्टी करने के दौरान उसके छीटें गाड़ी में पड़े थे. आरोप है कि, एंबुलेंस चालक ने मरीज के परिजन से बाल्टी से पानी डलवाकर उल्टी के छीटें को साफ कराया गया. वहीं पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. वायरल वीडियो के बाद लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रहीं है और लोग सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं.

एंबुलेंस चालक ने परिजन से धुलवाई गंदगी (ETV Bharat)

लोगों का कहना है कि मरीज अपने परिजन का इलाज कराने के लिए आया लेकिन उनके परिजन से पहले एंबुलेंस करवाया गया, यह बेहद ही शर्मनाक है. जानकारी के मुताबिक, मैहर जिले के रामनगर कस्बे के रहने वाले कमलेश रावत का ट्रैक्टर की ठोकर लगने से पैर टूट गया था. उसे रामनगर स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए ले जाया गया था. जहां से मरीज को 108 एम्बुलेंस क्रमांक CG 04 NS 2488 से सतना जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया था.

बाल्टी से एंबुलेंस धोती दिखी महिला
इस दौरान बीच रास्ते में मरीज को अचानक उल्टी आई और एंबुलेंस के खिड़की से बाहर मरीज ने उल्टी की. जिससे उल्टी के छींटे एंबुलेंस में पड़े थे और फिर क्या था, एंबुलेंस चालक ने मरीज के परिजन से कहा आप यह उल्टी को साफ करिए. मजबूरन घायल कमलेश रावत के परिजन को एंबुलेंस को साफ करना पड़ा. मरीज की पत्नी अंजू ने बताया कि, ''हम इलाज के लिए पति को अस्तपाल ला रहे थे, तभी उनको उल्टियां होने लगी. उन्होंने एंबुलेंस के बाहर उल्टी की लेकिन छींटे एंबुलेंस पर लग गए थे. चालक ने कहा सफाई कर दो, मजबूरन पानी से एंबुलेंस धोना पड़ा.''

वीडियो वायरल होने पर मचा हंगामा
यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मामले के तूल पकड़ता देख अब जिम्मेदार भी कार्यवाही की बात कर रहे हैं. इसके पहले भी विगत वर्ष एक मामला मैहर जिले के अमरपाटन सिविल अस्पताल से सामने आया था. जहां मरीज के परिजन से एंबुलेंस धुलवाई गई थी. इस मामले में एंबुलेंस चालक को टर्मिनेट कर दिया गया था.

एंबुलेंस संचालक को नोटिस जारी, मांगा जवाब
इस मामले पर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज शुक्ला ने बताया कि, ''हां यह वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है. जिसमें एक महिला एंबुलेंस की सफाई करते दिखाई दे रही है. इस मामले में एंबुलेंस संचालक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है. क्योंकि यह मरीज के परिजन की जिम्मेदारी नहीं है. इस मामले पर जो भी तथ्य सामने आएंगे इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.''

