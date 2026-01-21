सतना में डॉक्टर के प्रिंटेड सिग्नेचर वाली पैथोलॉजी रिपोर्ट, CMHO ने दिए जांच के आदेश
सतना में संचालित निजी अस्पतालों की पैथोलॉजी रिपोर्ट पर सवाल उठे. बगैर विशेषज्ञ के देखे मनमानी रिपोर्ट मरीजों को सौंपी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 2:41 PM IST
सतना : सतना में पैथोलॉजी की रिपोर्ट डॉक्टर के प्रिंटेड सिग्नेचर के आधार पर दी जा रही है. यह मामला शहर के जाने-माने एक निजी हॉस्पिटल से जुड़ा है. पैथोलॉजी के प्रिंटेड सिग्नेचर की रिपोर्ट के मामले में स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है.
सतना में बड़ी संख्या में निजी पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक सेंटर एवं अस्पताल संचालित हैं. इनकी मनमानी की शिकायतें लगातार सामने आती हैं. एक बड़े निजी अस्पताल के पैथोलॉजी सेंटर से डॉक्टर के प्रिंटेड सिग्नेचर के आधार पर मरीज एवं उनके परिजनों को रिपोर्ट सौंपी गई. जब मरीज ने इस पैथोलॉजी की रिपोर्ट लेने पर डॉक्टर के बारे में पूछा तो स्टाफ ने बताया कि डॉक्टर नहीं हैं.
मनमानी रिपोर्ट मरीजों को सौंप रहे
जब मरीज ने और बातचीत की तो पता चला कि उसने डॉक्टर के प्रिंटेड सिग्नेचर के आधार पर पैथोलॉजी में खून जांच की रिपोर्ट सौंप दी. मरीज के परिजनों ने इसका बाकायदा मोबाइल फोन से वीडियो बना लिया. ऐसी घटनाएं हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधाओं पर बड़े सवाल खड़े करा रही हैं. शहर के बड़े निजी हॉस्पिटल में भारी भरकम रकम मरीज एवं उनके परिजनों से ऐंठी जाती है. लेकिन डॉक्टर के नाम पर सिर्फ प्रिंटेड सिग्नेचर चल रहे हैं.
प्रिंटर सिग्नेचर की रिपोर्ट देना गलत
इस हॉस्पिटल की पैथोलॉजिस्ट एक डॉक्टर का नाम नाम दर्शाया गया है. लेकिन डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं रहते. ना ही उनके सिग्नेचर होते हैं, बल्कि सील साइन के प्रिंटेड से पैथोलॉजी की रिपोर्ट मरीजों को दी जा रही है. इस मामले पर पैथोलॉजिस्ट डॉ. अंकिता पांडेय से सामान्य तौर पर जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया "प्रिंटर सिग्नेचर के आधार पर पैथोलॉजी की रिपोर्ट देना गलत है."
जानकारों का कहना है कि जब डॉक्टर की किसी मीटिंग या अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं तो अपने एंड्रॉयड मोबाइल या लैपटॉप के जरिए पैथोलॉजी की पूरी रिपोर्ट को देखकर डिजिटल सिग्नेचर करके रिपोर्ट मरीज एवं उनके परिजनों को दी जा सकती है. प्रिंटेड सिग्नेचर के आधार पर पैथोलॉजी की रिपोर्ट देना बड़ी लापरवाही है.
शिकायत मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन
इस मामले में जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज शुक्ला का कहना है "यह मामला सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है. इसके तथ्य सामने आने के बाद हम जांच कराएंगे. अभी तक इस प्रकार की शिकायत नहीं आई है. अगर कोई मरीज शिकायत करता है तो गंभीरता से मामले की जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी."