सनातन संवाद में पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा ऐलान, मैहर में बनेगा बागेश्वर बालाजी शक्ति मठ
मैहर में मां शारदा के धाम के पास स्थापित होगा बागेश्वर बालाजी शक्ति मठ, देशभर से मैहर पहुंचे वाले श्रद्धालओं की बढ़ेगे तादाद,
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 2:41 PM IST
मैहर: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन संवाद कार्यक्रम में बड़ी घोषणा की है. उन्होंने मैहर में मां शारदा के धाम के पास बागेश्वर बालाजी शक्ति मठ स्थापित करने की घोषणा की है. शुक्रवार को मैहर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने मंच संचालन के दौरान यह घोषणा की. ऐलान के बाद स्थानीय लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.
मैहर में मां शारदा मंदिर की प्रशंसा
मां शारदा मंदिर में दर्शन करने के बाद आयोजित सनातन संवाद कार्यक्रम पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा मां शारदा मंदिर की जमकर प्रशंसा की गई. उन्होंने बताया कि मैहर में मां सती का हार गिरा था, इसकी वजह से उनका नाम मैहर पड़ा है. कार्यक्रम के दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, '' मैहर में मां शारदा का धाम है और यहां मठ बनने के बाद लगातार आने का मन बनता रहेगा. मैहर पर मां शारदा जगत जननी की असीम कृपा है. जिसके चलते देश के कोने-कोने से श्रद्धालु मैहर पहुंच रहे हैं और मां शारदा के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं. यहां मां की एक अलग ही महिमा है. मठ बनने के बाद यहां पर मेरा आवागमन भी लगातार बना रहेगा. जिससे की लोगों से मेलजोल का मौका भी मिल सकेगा.''
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शक्ति की नगरी में होगा मठ का निर्माण
मां शारदा की नगरी पर बागेश्वर बालाजी मठ का निर्माण कार्य जल्द ही करवाया जाएगा. पंडित धीरेंद्र शास्त्री के ऐलान के बाद मंदिर परिसर के पास इसका निर्माण कार्य किया जाएगा और भक्तों का आवागमन भी इस मठ के जरिए स्थापित किया जाएगा, जिससे आसपास के जिलों से आवागमन भी बढ़ेगा. पं. धीरेंद्र शास्त्री के मुताबिक बागेश्वर बालाजी मठ का निर्माण होने के बाद लोगों को बागेश्वर धाम जैसी अनुभूति भी मैहर में प्राप्त होने लगेगी.