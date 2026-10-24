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सनातन संवाद में पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा ऐलान, मैहर में बनेगा बागेश्वर बालाजी शक्ति मठ

मैहर में बनेगा बागेश्वर बालाजी शक्ति पीठ ( ETV Bharat )

मैहर: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन संवाद कार्यक्रम में बड़ी घोषणा की है. उन्होंने मैहर में मां शारदा के धाम के पास बागेश्वर बालाजी शक्ति मठ स्थापित करने की घोषणा की है. शुक्रवार को मैहर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने मंच संचालन के दौरान यह घोषणा की. ऐलान के बाद स्थानीय लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.

मैहर में मां शारदा मंदिर की प्रशंसा मां शारदा मंदिर में दर्शन करने के बाद आयोजित सनातन संवाद कार्यक्रम पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा मां शारदा मंदिर की जमकर प्रशंसा की गई. उन्होंने बताया कि मैहर में मां सती का हार गिरा था, इसकी वजह से उनका नाम मैहर पड़ा है. कार्यक्रम के दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, '' मैहर में मां शारदा का धाम है और यहां मठ बनने के बाद लगातार आने का मन बनता रहेगा. मैहर पर मां शारदा जगत जननी की असीम कृपा है. जिसके चलते देश के कोने-कोने से श्रद्धालु मैहर पहुंच रहे हैं और मां शारदा के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं. यहां मां की एक अलग ही महिमा है. मठ बनने के बाद यहां पर मेरा आवागमन भी लगातार बना रहेगा. जिससे की लोगों से मेलजोल का मौका भी मिल सकेगा.''