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सतना में NSUI, कांग्रेस का कलेक्ट्रेट का घेराव, धर्मेंद्र प्रधान और पीएम के इस्तीफे की मांग

एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी ने किया प्रदर्शन ( ETV Bharat )