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सतना में NSUI, कांग्रेस का कलेक्ट्रेट का घेराव, धर्मेंद्र प्रधान और पीएम के इस्तीफे की मांग

सतना में नीट पेपर लीक को लेकर एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी ने किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं पर पुलिस की गाड़ी तोड़ने का आरोप.

SATNA NSUI CONGRESS PROTEST
एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 8:43 PM IST

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सतना: दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे युवाओं के प्रदर्शन की गूंज सतना तक पहुंच चुकी है. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया. यह आयोजन शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रेम नगर अंडर ब्रिज के पास से शुरू हुआ. इसके बाद सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई के युवा कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का पैदल मार्च करते हुए घेराव करने पहुंचे.

पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमा-झटकी

नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में आंदोलन चल रहा है. सतना में भी युवाओं ने प्रदर्शन किया और क्लेक्ट्रेट का घेराव किया. इस दौरान पुलिस ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर मजबूत बैरिकेडिंग और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी. करीब आधे घंटे तक युवाओं का प्रदर्शन रहा. जिसमें सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई. इस दौरान प्रदर्शनकारी बैरिकेड में चढ़ने का प्रयास भी किए. जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमा-झटकी हुई.

धर्मेंद्र प्रधान और पीएम की इस्तीफा की मांग (ETV Bharat)

पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़

पुलिस ने एनएसयूआई जिला अध्यक्ष राहुल सोनी सहित अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया. जिससे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला और कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी के सामने खड़े होकर हंगामा किया. इस बीच गाड़ी में भी तोड़फोड़ की बात सामने आई है. वहीं, पुलिस से जमकर धक्का मुक्की भी हुई.

प्रदर्शन के दौरान लगे मुर्दाबाद के नारे

करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन चला, जिसमें मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए. इसके साथ-साथ शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग की आवाज को बुलंद किया गया.

धर्मेंद्र प्रधान के साथ पीएम के भी इस्तीफा की मांग

कांग्रेस नेत्री डॉ रश्मि सिंह ने कहा, ये प्रदर्शन पार्टी के साथ-साथ उन करोड़ो युवाओं की आवाज है, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. युवा अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं. दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों युवा शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और उन पर लाठी चार्ज कर रही है. बच्चियों के साथ अभद्रता की जा रही है. इसलिए आज ये देश धर्मेंद्र प्रधान के साथ-साथ पीएम नरेंद्र मोदी की भी इस्तीफा मांग रही है.

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