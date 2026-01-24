ETV Bharat / state

सतना के बच्चे उड़ाएंगे हवाई जहाज, फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी तैयार करेगी प्रोफेशनल पायलट

पायलट ट्रेनिंग के लिए चयनित बच्चों को सबसे पहले हल्के विमानों को उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी. इन विमानों से उनकी ट्रेनिंग की शुरुआत होगी. ट्रेनी पायलटों को सबसे पहले टाइप रेटिंग ट्रेनिंग करनी पड़ती है. इनमें ग्राउंड क्लास, सिम्युलेटर ट्रेनिंग, बेस ट्रेनिंग करनी होती है. इन सब ट्रेनिंग के बाद पायलट को डीजीसीए से चेक राइड पास करनी होती है. इन सब परीक्षाओं के बाद एक कुशल पायलट बनता है.

यहां से प्रत्येक वर्ष 100 उच्च-गुणवत्ता वाले पायलट तैयार किए जाएंगे. हर 6 महीने में 50 बच्चों का बैच ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया जाएगा. सतना देश के प्रमुख पायलट ट्रेनिंग हब के रूप में बनकर उभरेगा. यहां मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ओवरहॉल, सिम्युलेटर ट्रेनिंग, ग्राउंड हैंडलिंग और चार्टर सर्विसेज जैसे सेक्टरों को भी गति मिलेगी.

सतना में निजी फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी स्कूल खुलने से 100 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और करीब 250 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा. यह प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देगी. स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर एडमिशन देने की योजना है. जानकारों के मुताबिक इस परियोजना से सतना का नाम वर्ल्ड मैप कर दिखेगा.

यह फ्लाइंग स्कूल आने वाले 4 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा. यहां से हर साल करीब 100 बच्चे पायलट बनकर निकलेंगे, जो देश सहित विदेशों की सरकारी और निजी एयरलाइनों में सेवा प्रदान करेंगे. बीती 23 जनवरी को फ्लाइंग एकेडमी स्कूल खोलने वाली संस्था के अधिकारियों ने भूमिपूजन किया.

सतना: मध्य प्रदेश में सतना को बड़ी सौगात मिलने जा रही है. शहर के एयरपोर्ट की जमीन पर वर्ल्ड क्लास फ्लाइंग एकेडमी खुलने जा रही है. इस उड़ान प्रशिक्षण स्कूल में सतना सहित आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा.

ऐसे होगी बच्चों की ट्रेनिंग

ग्राउंड क्लास: यह पायलट ट्रेनिंग का प्राइमरी एकेडमिक फेज होता है. इसमें बच्चों को प्लेन उड़ाने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ाया और सिखाया जाता है. इस दौरान ट्रेनी पायलट मेटरोलॉजी या मौसम विज्ञान, एयर रेगुलेशन, नेविगेशन, रेडियो टेलीफोनी, टेक्निकल जैसे विषय पढ़ते हैं. इसके बाद बच्चों का एग्जाम लिया जाता है, जिसमें बच्चों को पास होने के लिए कम से कम 70 नंबर चाहिए होते हैं.

सिम्युलेटर ट्रेनिंग: आसान भाषा में कहे तो इसमें ट्रेनी पायलट कंप्यूटर पर प्लेन को उड़ाने का अभ्यास करते हैं. साथ ही असली उड़ान से जुड़े जोखिमों को करीब से समझते और सीखते हैं. इसमें पायलट को प्लेन उड़ाने के दौरान आने वाली समस्याओं को रियलिस्टिक फ्लाइंग सिनेरियो बना सकते हैं. एडवांस्ड फ्लाइट सिमुलेटर अलग-अलग एयरक्राफ्ट के कॉकपिट माहौल को दोहराते हैं, जिससे स्टूडेंट्स जरूरी फ्लाइट पैंतरेबाजी और प्रक्रियाओं का अभ्यास कर पाते हैं. इमरजेंसी को संभालने, नेविगेट करने और टेक-ऑफ और लैंडिंग करने जैसी जरूरी स्किल्स में महारत हासिल करते हैं और असली एयरक्राफ्ट चलाने के लिए जरूरी आत्मविश्वास भी बढ़ता है.

बेस ट्रेनिंग: पायलट ट्रेनिंग का सबसे अहम और अंतिम चरण बेस ट्रेनिंग है. इसमें पायलट सिमुलेटर के बजाय वास्तविक विमान में ट्रेनिंग करता है. इसमें ट्रेनी पायलट कप्तान की देखरेख में टेक-ऑफ और लैंडिंग की प्रैक्टिस करते हैं. आमतौर पर 4-6 सर्किट (टच-एंड-गो) के साथ 1 दिन में पूरा होता है, जो विमान संचालन और परिचालन कौशल में विशेषज्ञता के लिए महत्वपूर्ण है. बेस ट्रेनिंग आमतौर पर शांत एयरपोर्ट पर की जाती है. इसमें ट्रेनी पायलट खासकर टेक-ऑफ, अप्रोच और लैंडिंग के दौरान एयरक्राफ्ट को कैसे हैंडल किया जाता है यह सीखता है.

इस तरह मिलता है पायलट लाइसेंस

इन सब प्रक्रियाओं को कुशलता से पूरा करने के बाद सबसे अहम और पायलट ट्रेनिंग का आखिरी हिस्सा होता है. इसमें पायलट को डीजीसीए से चेक राइड पास करना होता है. यह परीक्षा पास करने के बाद पायलट को प्लेन उड़ाने का लाइसेंस मिलता है. इनमें नेविगेशन, रेडियो नेविगेशन, मेटरोलॉजी जैसे विषय ही होते हैं. डीजीसीए की परीक्षा में बैठने के लिए कैंडिडेट के पास विमान उड़ाने का कम से कम 1500 घंटों का अनुभव होना चाहिए.

4 महीने में बनकर तैयार होगा पायलट ट्रेनिंग स्कूल

निजी फ्लाइंग एकेडमी के डायरेक्टर पीयूष नारंग ने बताया कि "सतना में फ्लाइंग स्कूल खुलने जा रहा है, जो आने वाले 4 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा. इस स्कूल के माध्यम से हर साल 100 पायलट तैयार किए जाएंगे. हमारा प्रयास है कि इस स्कूल में ज्यादा से ज्यादा सतना के लोगों को रोजगार मिल सके. यहां एडमिशन के लिए सिलेक्शन प्रोसेस होगा है, जिसमें रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू इस प्रकार से प्रक्रिया पूरी होंगी. जिन्हें पूरा करने के बाद ही छात्र की भर्ती होती है. पहली बार में 50 बच्चों को भर्ती किया जाएगा और उसके बाद 6 महीने में फिर 50 बच्चों को भर्ती किया जाएगा. यानी 1 साल में 100 बच्चों को यहां पर एडमिशन दिया जाएगा."

'50 लाख होगी एक बच्चे की फीस'

पीयूष नारंग ने बताया, "हर साल करीब 100 पायलट बनकर तैयार होंगे. इसमें तकरीबन प्रति बच्चों की शुल्क 50 लाख के करीब होगी. जिसमें बच्चों को पायलट बनने की पूरी गतिविधियां पेपर वर्क, रहना, खाना सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इन 100 बच्चों में पूरे इंडिया के बच्चे शामिल हो सकते हैं और खास तौर पर हमारा प्रयास है कि सतना के बच्चों को हम इसमें सहभागी जरूर बनाएं. ताकि हमारे यहां से सतना के बच्चे पायलट बनकर नया मुकाम हासिल करें. यहां पर करीब 4000 स्क्वायर मीटर का लैंड है. इसके अलावा सतना शहर में एक हॉस्टल भी बना रहें है, जिसमें बच्चों को रहने खाने सहित अन्य व्यवस्था रहेगी."