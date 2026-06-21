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NEET RE EXAM में परीक्षा केंद्र को लेकर बड़ी लापरवाही! सतना में छात्र दौड़ता रहा और निकल गया समय

सतना में नीट यूजी री एग्जाम में परीक्षा केंद्र को लेकर छात्र को किया गुमराह, एंट्री गेट पर मौजूद शख्स ने भेजा दूसरे सेंटर.

SATNA NEET EXAM CENTER NEGLIGENCE
NEET RE EXAM में परीक्षा केंद्र को लेकर बड़ी लापरवाही! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 8:17 PM IST

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सतना: नीट री एग्जाम को लेकर सतना में एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां एक नीट परीक्षार्थी ने परीक्षा सेंटर को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसे उसके प्रवेश पत्र पर निर्धारित एग्जाम सेंटर से परीक्षा देने के लिए किसी दूसरी जगह भेज दिया गया और वहां से उसे पहले वाले सेंटर पर भेजा गया. आने जाने में समय निकलने के कारण वह परीक्षा नहीं दे सका.

परीक्षार्थी ने इस मामले की शिकायत एसडीएम से की है. एसडीएम अब केन्द्राध्यक्ष का हवाला देते हुए जांच की बात कह रहे हैं वहीं परीक्षा देने से वंचित छात्र कोर्ट जाने की तैयारी में है. उसका साफ कहना है कि उसका तो पूरा साल ही खराब हो जाएगा. इधर परीक्षा केन्द्र के अंदर अधिकारी फोटो सेशन कराते नजर आ रहे हैं.

परीक्षा केन्द्र को लेकर छात्र दौड़ता रहा और निकल गया समय (ETV Bharat)

परीक्षा केन्द्र को लेकर छात्र दौड़ता रहा और निकल गया समय

15 किलोमीटर दूर सेमरी ग्राम से नीट री एग्जाम देने सतना पहुंचा एक छात्र को परीक्षा देने नहीं मिली. इस छात्र का नाम ध्रुव गौतम है और उसके एडमिट कार्ड पर परीक्षा केन्द्र का नाम पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 2 सतना साफ शब्दों में लिखा है. छात्र इस सेंटर पर पहुंचता है लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता.

NEET aspirant Dhruv Gautam Admit card
नीट परीक्षार्थी ध्रुव गौतम का एडमिट कार्ड (ETV Bharat)

नीट परीक्षार्थी ध्रुव गौतम ने बताया, "मैं पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में पहुंचा तो विद्यालय के एन्ट्रेस गेट पर मौजूद व्यक्ति ने प्रवेश पत्र को चेक किया और कहा कि उसका परीक्षा सेंटर यहां नहीं है बल्कि शहर के वेंकट क्रमांक 2 में है और मुझे वहां भेज दिया गया. मैं भागकर वेंकट क्रमांक 2 विद्यालय पहुंच गया लेकिन मुझे वहां से ये कहकर वापस कर दिया कि उसका सेंटर पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में ही है. जब मैं दोबारा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 पहुंचा तो अंदर जाने का निर्धारित समय समय पूरा हो चुका था और परीक्षा शुरू हो चुकी थी."

NEET aspirant Dhruv Gautam Admit card
छात्र के एडमिट कार्ड पर परीक्षा केन्द्र का नाम पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 2 सतना (ETV Bharat)

छात्र ने एसडीएम से की शिकायत

छात्र ध्रुव गौतम परीक्षा सेंटर को लेकर दौड़ता रहा जबकि उसके एडमिट कार्ड पर साफ-साफ परीक्षा केन्द्र लिखा था, सवाल ये है कि आखिर परीक्षा भवन के एंट्रेस गेट पर किसे तैनात किया गया था जिसने छात्र को बेवजह दूसरे सेंटर भेज दिया. इस पूरे मामले को लेकर छात्र ध्रुव ने एसडीएम राहुल सिलाडिया को लिखित शिकायत की है. वहीं उसने कहा कि उसका पूरा साल और भविष्य खराब हो जाएगा अब मामले को लेकर कोर्ट जाउंगा.

एनएसयूआई छात्र नेता आनंद पांडेय ने कहा, "छात्र के परीक्षा से वांछित रह जाने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी और इसमें छात्र की पूरी मदद की जाएगी."

PM Shri Central School No 2 Satna
पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 2 सतना (ETV Bharat)

'किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे दूसरे केन्द्र भेजा'

सतना एसडीएम राहुल सिलाडिया ने बताया, "एक छात्र नीट की परीक्षा देने केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में आया था. जिसमें छात्र को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे यहां से दूसरे परीक्षा केन्द्र भेज दिया, जिसकी वजह से वह परीक्षा देने से वंछित हो गया. छात्र ने लिखित शिकायत दी है. जिसको हमने केंद्राध्यक्ष को दे दी है और जांच के बाद सारी चीजें सामने आएंगी." इधर जब उस अज्ञात व्यक्ति के बारे में एसडीएम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है.

सवाल यही कि आखिर नीट री एग्जाम में परीक्षा केन्द्र पर आखिर ऐसा कौन व्यक्ति तैनात था जिसे एडमिट कार्ड में नजर नहीं आया कि उस पर कौन सा परीक्षा केन्द्र लिखा है. सतना में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और करीबन 3 हजार उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए.

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