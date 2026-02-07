ETV Bharat / state

हाथों में मेहंदी सजी, गालों में हल्दी लगी, बारात आने से पहले मंडप में पहुंच गई मैडम

सतना के नागौद में बाल कल्याण समिति ने नाबालिग का विवाह रुकवाया. परिवार बेहद गरीबी से जूझ रहा है.

Satna minor girl marriage
बाल कल्याण समिति ने नाबालिग का विवाह रुकवाया (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 3:58 PM IST

2 Min Read
सतना : सतना जिले के नागौद से झकझोरने वाला मामला सामने आया है. एक परिवार में 4 बच्चे. बच्चों के पिता जेल में है और मां उन्हें छोड़कर चली गई. बच्चे निराश्रित हो गए. इनमें 03 लड़कियां और एक लड़का है. चारों बच्चे दादी-दादी के पास रहते थे. दादा भी बेहदह गरीब. भीख मांगकर किसी प्रकार पेट भरते हैं. इनमें से एक लड़की की उम्र जब 16 साल हो गई तो दादा ने उसका रिश्ता तय कर दिया.

फेरे होने से पहले मंडप में पहुंची टीम

इसके बाद लड़की के हाथों में मेहंदी सज गई. हल्दी की रस्म भी पूरी हो गई. मांग में सिंदूर भरने और फेरे लेने की रस्म बकाया थी. इसी दौरान इसकी जानकारी बाल कल्याण समिति को लगी. मामला 6 फरवरी 2026 का है. बाल कल्याण समिति ने मौके पर पहुंचकर दादा-दादी को समझाइश दी.

बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष चंद किरण श्रीवास्तव (ETV BHARAT)

उन्हें समझाया कि बाल विवाह अपराध की श्रेणी में आता है. समिति की टीम ने बच्चों की आगे शिक्षा के लिए शासन की योजनाओं के तहत उन्हें लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया.

बाल कल्याण समिति एक साल से नजर रखे थी

महिला बाल विकास की बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष चंद किरण श्रीवास्तव ने बताया "हमें विगत 1 वर्ष पहले दो बच्चियों सेमरिया चौराहे में मिली थी. उनके पूरे परिवार की जानकारी एकत्र की गई. पता चला कि बच्ची के पिता जेल में हैं. क्योंकि उनकी मां का किसी से अवैध संबंध थे. पिता ने उसके प्रेमी को हत्या कर दी थी. इसके बाद मां भी बच्चों को छोड़कर चली गई." गरीब बूढ़े दादा-दादी बच्चों का सहारा बने. 6 फरवरी 2026 को बच्ची की शादी होने क जानकारी मिली. दादा-दादी को समझाकर शादी रुकवाई.

दादा को नहीं पता कि नाबालिग की शादी गुनाह है

बाल कल्याण समिति को नाबालिग के दादा ने बताया कि वे लोग बहुत गरीब हैं. खाने तक की व्यवस्था नहीं हो पाती. ऐसे में उनकी नातिन की शादी का प्रस्ताव जैसे ही मिला तो उन्होंने रजामंदी दे दी. उन्हें ये पता नहीं था कि नाबालिग की शादी करना गलत है या अपराध है. सरकारी अफसरों ने जब समझाया तो उन्हें बात समझ में आई.

