सतना में जीवन रक्षक बना मोबाइल फोन, ऑटो चालक के सीने में लगी गोली फिर भी रहा सेफ

Published : January 18, 2026 at 9:20 AM IST

सतना: सतना शहर के बीच बाजार रीवा रोड पर बीती शाम गोली चल गई. चार आरोपियों ने ऑटो चालक पर पिस्टल से हमला कर दिया. विवाद की वजह ऑटो और बाइक की मामूली सी टक्कर है. गोली ऑटो चालक के एक पैर और सीने में लगी. गनीमत रही कि ऊपर सीने पर मोबाइल फोन रखा था और गोली सीने पर मोबाइल पर जा लगी. जिसकी वजह से युवक की जान बच गई. पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया है और घटना पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है.

गोली सीने के पास रखे मोबाइल फोन पर लगी

सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रीवा रोड महिंद्रा एजेंसी के सामने शनिवार की शाम को बड़ी घटना सामने आई थी. यहां पर ऑटो और बाइक सवार की मामूली सी टक्कर हो गई थी, जिसके बाद ऑटो चालक विद्यासागर निषाद उर्फ कल्लू को बाइक सवार तीन से चार की संख्या में युवकों ने लात घूंसो से जमकर धुनाई कर दी. इसके बाद आरोपियों ने अपने पास रखी पिस्टल से ऑटो चालक पर फायरिंग कर दी और मौके से भाग निकले. गोली सीने के पास रखे मोबाइल फोन पर लगी जिससे ऑटो चालक की जान बच गई

ऑटो चालक के सीने में लगी गोली फिर भी रहा सेफ (ETV Bharat)

अस्पताल में जारी है घायल का इलाज

बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और घायल ऑटो चालक विद्यासागर निषाद को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां घायल का उपचार जारी है. बड़ी बात यह है कि मामूली विवाद से फायरिंग तक नौबत आ गई. हालांकि, पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया और चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

इस मामले पर सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि "यह सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र के रीवा रोड महिंद्रा एजेंसी के सामने का मामला है, जहां पर विद्यासागर निषाद उर्फ कल्लू पर फायरिंग की गई है. इस मामले पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला पंजीकृत करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिनमें से तनिष्क सिंह सहित अन्य तीन आरोपी शामिल हैं. आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त पिस्टल और अपाची मोटरसाइकिल जप्त की गई है. यह घटनाक्रम ऑटो और मोटरसाइकिल की टक्कर को लेकर हुआ था. मामले में कार्यवाही जारी है."

