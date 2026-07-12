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सतना में ऐसी सड़क कि नहीं आ सकती एंबुलेंस, खाट पर मरीज को ले गये ग्रामीण

सतना जिले में राज्य मंत्री के क्षेत्र की सड़कों का हाल बेहाल, चारपाई पर मरीज ले कर जाने को मजबूर ग्रामीण.

SATNA ROAD CONDITION BAD
सतना में ऐसी सड़क कि नहीं आ सकती एंबुलेंस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 3:52 PM IST

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सतना: सतना जिले के गोरैया ग्राम में सड़क न होने की वजह से चारपाई पर गंभीर मरीज को अस्पताल ले जाया जा रहा है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. चूंकि बदहाल सड़कों की वजह से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, ऐसे में ग्रामीणों ने चारपाई के सहारे मरीज को अस्पताल पहुंचाया.

मंत्री प्रतिमा बागरी के क्षेत्र में बदहाल सड़क

मध्य प्रदेश के सतना जिले के रैगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में सड़कों की हालत बद से बदतर है. इस विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विधायक एवं राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी हैं. राज्य मंत्री के क्षेत्र में चारपाई पर गंभीर मरीज को अस्पताल ले जाने का वीडियो सामने आने के बाद भाजपा सरकार पर ही बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. क्योंकि राज्यमंत्री के क्षेत्र में सड़कों का हाल बेहाल है तो सामान्य जगह पर क्या होगा.

सतना में ऐसी सड़क कि नहीं आ सकती एंबुलेंस (ETV Bharat)

खराब सड़क की वजह से नहीं पहुंच सकी एंबुलेंस

राज्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोठी तहसील के ग्राम पंचायत गोरैया के रामपुरा गांव में बदहाल सड़क का एक वीडियो सामने आया. जो कि शनिवार के दिन का बताया जा रहा है. जहां पर एक पैरालिसिस से ग्रसित बुजुर्ग महिला प्रेमवती त्रिवेदी की अचानक तबियत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाना था. ग्रामीणों ने एंबुलेंस को फोन लगाया लेकिन गांव के अंदर करीब डेढ़ किलोमीटर तक सड़क के हालात सही न होने पर एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी.

चारपाई के सहारे बुजुर्ग को ले गये अस्पताल

इसके बाद ग्रामीणों ने पुराने जमाने के तरीके से एक चारपाई ली और उसमें बीमार बुजुर्ग महिला को लेकर उपचार के लिए पैदल डेढ़ किलोमीटर कीचड़ भरी सड़क का रास्ता तय कर अस्पताल पहुंचाया. वहीं, मौजूद ग्रामीणों ने इसका वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आपको बता दे की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी नगरीय आवास एवं विकास मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके क्षेत्र में सड़कों की यह हालत होने पर बड़े सवाल उठ रहे हैं. ग्रामीणों की माने तो "वर्षों से सड़क के हालात बरसात आते ही ऐसे ही हो जाते हैं. सरकार आती है और चली जाती है, लेकिन हालात जस के तस बने रहते."

वहीं इस बारे में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि "हमारे विधानसभा क्षेत्र में करीब 78 सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत स्वीकृत हैं. धीरे-धीरे उन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है. लेकिन अभी वर्तमान में बरसात शुरू हो चुकी है और बारिश के समय में निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता और जैसे ही बरसात समाप्त होती है, तो एक-एक करके सड़कों का निर्माण कार्य शुरू होगा, ताकि क्षेत्र की जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो सके."

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प्रतिमा बागरी ने कहा कि "अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस पार्टी द्वारा हमारे क्षेत्र की स्वीकृत सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जताकर क्रेडिट लेने का काम किया जा रहा है. कभी धरना प्रदर्शन तो कभी कुछ और तरीका अपनाया जाता है, हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द क्षेत्र की सभी सड़कों का विकास हो सके".

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