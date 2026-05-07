कहीं इंदौर का भागीरथपुरा न बन जाए सतना मेडिकल कॉलेज, स्टूडेंट्स के सब्र का बंध टूटा
सतना मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने पानी संकट और लिफ्ट बंद होने से त्रस्त होकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 8:32 PM IST
सतना: सतना के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स पानी की समस्या से जूझ रहे हैं. स्टूडेंट्स का कहना है "इंदौर के दूषित पानी की घटना जैसा डर सता रहा है. स्टूडेंट्स इतने परेशान हैं कि दैनिक नित्य क्रिया के लिए भी पानी नहीं मिलता." इस समया को लेकर गुरुवार को स्टूडेंट्स ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया. इस दौरान 'एक दो तीन चार, बंद करो ये अत्याचार' के नारे लगाए.
बीते 6 माह से कहीं नहीं हो रही सुनवाई
मेडिकल स्टूडेंट्स का कहना है "करीब 6 माह से मेडिकल कॉलेज में पानी की विकट समस्या बनी हुई है. लगातार मामले की शिकायत मेडिकल कॉलेज के डीन और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन पानी की समस्या बनी हुई है. पानी कभी आता तो कभी नहीं आता. जो भी पानी आता है, वह बदबूदार है. विगत 6 दिन से पानी नहीं आ रहा है. टैंकर भेज कर खानापूर्ति की जा रही है." इसके साथ मेडिकल कॉलेज करीब 10 दस मंजिला है. इसकी लिफ्ट लंबे समय से बंद है. मेडिकल कॉलेज से जिला अस्पताल तक के लिए बस की सुविधा नहीं है.
बदबूदार पानी पीएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे
मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट डॉ. श्रुति शरण और डॉ पुष्पेंद्र यादव ने बताया "मेडिकल कॉलेज में पानी की समस्या है. पानी बदबूदार है. चेहरा तक नहीं धुल सकते. शौच के लिए भी पानी नहीं है. इसके साथ लिफ्ट भी बंद है. साथ ही बसों की सुविधा नहीं है. इसको लेकर सभी स्टूडेंट्स ने शिकायत मेडिकल कॉलेज के डीन, नगर निगम, सीएम हेल्पलाइन में भी की हैं, लेकिन सभी ने अपने हाथ खड़े कर लिए. हम सभी बेहद परेशान हैं."
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पाइपलाइन का मेंटीनेंस करने का आश्वासन
मेडिकल कॉलेज के डीन शशिधर गर्ग ने बताया "यहां पर पानी की समस्या है. पाइपलाइन टूटी होने की वजह से यह समस्या है, जिसे रिपेयर कराया जा रहा है. लिफ्ट के मेंटीनेंस के लिए शासन से बजट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. स्टूडेंट्स को जिला अस्पताल तक ले जाने के लिए शासन की ओर से कोई बजट नहीं है. पानी सप्लाई की समस्या का जल्द सुधार कर लिया जाएगा."