सतना में राइस मिल में लगी भीषण आग, एक कर्मचारी जिंदा जला, एक घायल
सतना में राइस एंड ऑयल मिल में बड़ा हादसा, जिंदा जले एक कर्मचारी की मौत, एक घायल, परिजनों ने जाम किया सतना अमरपाटन हाईवे रोड.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 7:16 AM IST|
Updated : May 19, 2026 at 7:27 AM IST
सतना: सतना में बड़ा हादसा हो गया है. यहां पर 'विद्या श्री राइस एंड ऑयल मिल' में अचानक भीषण आग लग गई. इस घटना में राइस मिल का एक कर्मचारी जिंदा जल गया जबकि, एक गंभीर रूप से घायल हो गया है. घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. घटना से गुस्साए मृतक के परिजनों ने सतना अमरपाटन रोड किया चक्का जाम कर दिया.
चक्का जाम के दौरान सिटी एसडीएम राहुल सिलाडिया से गाड़ी निकालने को लेकर ग्रामीणों से झड़प हो गई और इस कदर झड़प हुई की नौबत मारपीट के बीच आने वाली थी. स्थिति अनियंत्रित हो चुकी थी, लेकिन समय रहते सीएसपी और टीआई ने मामले को संभाल लिया. मौके पर SDM सीएसपी सहित पुलिस बल मौजूद है, मृतक के परिजनों को समझने का प्रयास किया जा रहा है.
रात में राइस मिल में लगी भीषण आग
सतना अमरपाटन बाईपास स्थित सौरभ जैन की 'विद्या श्री तेल एवं राइस मिल' (राइस ब्रान ऑयल मिल) में सोमवार रात करीब 8 बजे अचानक भीषण आग लग गई. कना (धान की भूसी) से तेल निकालने वाली इस मिल में आग इतनी बेकाबू हो गई कि दूर-दूर तक लपटें दिखाई देने लगीं. इस हादसे में राइस मिल मशीन के ऑपरेटर दिलावर सिंह और मुन्नू केवट मिल के अंदर ही फंस गए थे, जिसमें किसी तरीके से मुन्नू केवट अपनी जान बचाकर मिल के बाहर निकला, लेकिन वह बुरी तरह आग से झुलस गया था. जिसे तत्काल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया.
राइस मिल मशीन ऑपरेटर जिंदा जला
वहीं, दिलावर सिंह (पिता गोपाल सिंह उम्र 45 वर्ष) मिल के अंदर ही फंसा रहा और जिंदा जल गया. मृतक की बॉडी पूरी तरीके से खाक हो चुकी है. इस घटना के पीछे विद्युत शार्ट सर्किट फिलहाल बताया जा रहा है. लेकिन आग लगने का मूल कारण नहीं पता चल पाया है. आगजनी की घटना को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम की फायर बिग्रेड से लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा. आग इतनी बेकाबू थी कि राइस मिल की बाउंड्री को जेसीबी मशीन से तोड़कर उसके अंदर की आग बुझाने का प्रयास किया गया.
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वही मौके पर अभी तक राइस मिल के अंदर कोई भी सेफ्टी मापदंड नहीं पाए गए जिससे कि फायर सुरक्षा की जा सके. मृतक दिलावर सिंह के परिजनों ने उसकी मौत के बाद सतना अमरपाटन हाईवे रोड को जाम कर दिया है. मौके पर एसडीएम सीएसपी टी सहित भारी पुलिस बल मौजूद है. मृतक परिवार एवं ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है.
सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि "सतना के सिटी कोतवाली क्षेत्र का मामला है. जहां तिघरा में विद्या श्री राइस एंड ऑयल मिल में आग लगी है. किस कारण से लगी है जांच का विषय है. इस घटना में जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसमें एक मुन्नू केवट घायल हुए हैं जिनको अस्पताल ले जाया गया है और जो रिफाइनरी के ऑपरेटर थे दिलावर सिंह उनकी की दुखद मौत हो गई है. आग के कारण अभी प्लांट काफी गरम है. लगातार फायर ब्रिगेड से बुझाया जा रहा है और फिर वॉडी रिकवर की जायेगी. मौके पर इनके परिजन उग्र हो रहे हैं जिन्हें समझाइश दी जा रही है. आग बुझने के बाद देखा जायेगा क्या क्या कमी थी और जांच की जायेगी."