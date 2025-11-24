ETV Bharat / state

चित्रकूट में टला बड़ा हादसा, पीएमश्री हेलीकॉप्टर में भाजपा नेता की साड़ी फंसने से बची

सतना: धार्मिक नगरी चित्रकूट से सोमवार को पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ हो गया है. इस सेवा के तहत सोमवार सुबह हेलीकॉप्टर ने पहली उड़ान भरी. उड़ान भरने से पहले बड़ा हादसा टल गया. हेलीकॉप्टर पर सवार होने के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष विनीता शिवहरे की साड़ी उड़कर पंखे में फंसने वाली थी. तभी एक कर्मचारी ने दौड़कर साड़ी पकड़ ली और हादसा होते-होते बच गया. अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो, बड़ा हादसा हो जाता.

मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है. इसके तहत प्रदेश भर के पर्यटन स्थलों को हेली सेवा के माध्यम से जोड़ा जा रहा है. ऐसे चित्रकूट-मैहर मार्ग पर रविवार से हेलीकॉप्टर का संचालन प्रारंभ हुआ है. श्रद्धालु मात्र 30 मिनट में चित्रकूट से मैहर और मैहर से चित्रकूट पहुंच सकते हैं. जबकि सड़क मार्ग से इस दूरी को तय करने में करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं. सोमवार को चित्रकूट से पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया.

पीएमश्री हेलीकॉप्टर में भाजपा नेता की साड़ी फंसने से बची (ETV Bharat)

सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी हेली सेवा

मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा संचालित यह हेली सेवा सप्ताह में 2 दिन, सोमवार और मंगलवार को उपलब्ध रहेगी. हेलीकॉप्टर जबलपुर-मैहर-चित्रकूट-मैहर-जबलपुर मार्ग पर निर्धारित समय अनुसार संचालित होगा. इस सेवा में एक बार में 6 यात्री यात्रा कर सकेंगे. मैहर से चित्रकूट का किराया 2500 रुपए, मैहर से जबलपुर का किराया 5000 रुपये और चित्रकूट से जबलपुर का किराया 7500 रुपये प्रति व्यक्ति होगा.

30 मिनट में चित्रकूट से मैहर पहुंचे श्रद्धालु

जबलपुर से हेलीकॉप्टर 8 बजे से उड़ान भरकर 9 बजे मैहर पहुंचेगा. मैहर से 9.10 बजे रवाना होकर 9.40 बजे चित्रकूट पहुंचेगा. चित्रकूट से उसी दिन 9.50 बजे रवाना होकर 10.20 बजे मैहर पहुंचेगा. यहां से 10.30 बजे जबलपुर के लिए उड़ेगा जो 11.30 पर जबलपुर हेलीपैड पर उतरेगा. मैहर से चित्रकूट तक पहुंचने में करीब 30 मिनट का समय लगेगा. इस सेवा के शुरू होने के स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं में खुशी है. सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि "इससे धार्मिक पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा. कम समय में धार्मिक यात्राएं पूरी होंगी. बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थलों का दर्शन करना आसान होगा."