सोनम, सिया के बाद अब सतना की आंचल के कारनामे से सनसनी, खोदकर निकाला पति का कंकाल
सतना में आंचल ने प्रेम-प्रसंग के चलते कराई पति की हत्या, प्रेमी ने हत्या कर पहले कुएं में फेंका विपिन का शव,फिर जमीन में दफनाया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 5:27 PM IST
सतना: 3 माह तक लापता रहे युवक का कंकाल उसकी ससुराल के पास जमीन में दफन मिला. वहीं, पुलिस को इस पूरे मामले की जांच में जो पता चला, वह रोंगटे खड़े करने वाला है. सोनम रघुवंशी और फिर पुणे की सिया गोयल इन दोनों के पति हत्याकांड पूरे देश में किसी से छिपा नहीं है. कुछ इसी तरह की सनसनीखेज घटना अब सतना से सामने आई है. जिसमें एक पत्नी ने अपनी पति की हत्या करवाकर शव को जमीन के नीचे दफन करवा दिया. पुलिस की जांच में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है.
हत्या के आरोप में पत्नी और प्रेमी को भेजा जेल
सतना के रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रच डाली. लगातार जांच के बाद अब 3 महीने बाद एक एक-एक कर सारी चीजें सामने आ गई. प्रेम प्रसंग, हत्या और शव छिपाने की पूरी कहानी का खुलासा हुआ है. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.
पत्नी से मिलने ससुराल गया युवक हो गया था लापता
रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र के मोहार टोला भगदेवरा निवासी विपिन 26 मार्च 2026 को अपनी पत्नी से मिलने रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के टीकर गांव स्थित ससुराल गया था. इसके बाद वह रहस्यमय ढंग से लापता हो गया. परिजन ने काफी खोजबीन के बाद 28 मार्च को रामपुर बाघेलान थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई. लेकिन कई सप्ताह तक उसका कोई सुराग नहीं मिला.
जमकर पिलाई शराब और फिर कर दी हत्या
पुलिस ने बताया कि रीवा के टीकर गांव निवासी सुनील कुशवाहा ने विपिन कुमार यादव को गांव में घुमाने के बहाने घर से ले गया था. सुनील अपने एक अन्य साथी संदीप पहरोलिया और विपिन तीनों ने शराब पार्टी की. जिसमें विपिन को जमकर शराब पिलाई गई. इसके बाद सुनील और संदीप दोनों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या कर दी. बताया गया कि शादी के पहले से ही सुनील और आंचल का प्रेम-प्रसंग चल रहा था. इसलिए आंचल ने अपने पति को दोनों के बीच से हटाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरी घटना की साजिश रची थी.
पहले कुंए में फेंका शव, फिर जमीन में किया दफन
सतना एएसपी प्रेमलाल कुर्वे ने बताया, "विपिन की हत्या करने के बाद उसके शव को एक कुंए में फेंक दिया गया था लेकिन पुलिस की जांच तेज हुई तो पुलिस से बचने के लिए कुएं से शव को निकालकर आरोपी सुनील कुशवाहा ने अपने घर से कुछ दूरी पर जमीन में दफन कर दिया. वहीं, जब पुलिस को जांच के दौरान पत्नी के प्रेम-प्रसंग के बारे में भनक लगी, तो उससे सख्ती के साथ पूछताछ की गई. जिसके बाद गोविंदगढ़ कार्यपालिक दण्डाधिकारी की उपस्थिति में खुदाई करवाई गई, जहां मृतक का कंकाल बरामद हुआ."
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हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार
हत्या के मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. वहीं, आरोपी सुनील कुशवाहा और मृतक की पत्नी आंचल यादव को गिरफ्तार किया गया है. दोनों आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है. इसके अलावा घटना में शामिल आरोपी सुनील का साथी संदीप पहरोलिया फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है.