ETV Bharat / state

सतना में सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक के घर लोकायुक्त रेड, 95 हजार रिश्वत लेते दबोचा

धान खरीदी की रकम का 3 प्रतिशत की डिमांड करने वाले शाखा प्रबंधक की शिकायत पर लोकायुक्त की कार्रवाई. प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट.

satna Lokayukta Raid
सतना में सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक के घर लोकायुक्त रेड (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 4:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सतना : रीवा लोकायुक्त टीम की सहकारी केन्द्रीय बैंक के शाखा प्रबंधक के निवास पर दबिश. धान खरीदी के नाम पर एक लाख की डिमांड के बाद 96 हजार रुपए की राशि लेते रंगे हाथों पकड़े गए. लोकायुक्त की 15 सदस्यीय टीम ने बुधवार सुबह 9 बजे शाखा प्रबंधक कृष्णकांत शर्मा के घर पर धावा बोला तो मोहल्ले में हड़कंप मच गया. मौके पर काफी लोग जमा हो गए.

मामला नागौद सहकारी बैंक का

रिश्वतखोरी की डिमांड से परेशान युवक ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई गई थी "नागौद के सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा धान खरीदी की राशि निकालने के लिए कमीशन मांगी जा रही है. रकम का 3 प्रतिशत के हिसाब से एक लाख रुपए की राशि मांग रहे हैं." इस शिकायत का लोकायुक्त ने अपने स्तर पर वैरीफाई कराया, जिसमें शिकायत सही पाई गई. फिर दबिश देने के लिए जाल बिछाया गया.

लोकायुक्त टीआई एसएम मरावे (ETV BHARAT)

लोकायुक्त ने जाल बिछाकर पकड़ा

लोकायुक्त ने फरियादी सिद्धार्थ ओझा को 96 हजार रुपए में कलर कराकर दिए. फरियादी जैसे ही शाखा प्रबंधक के घर पर राशि देने पहुंचा तो पीछे से लोकायुक्त टीम ने दबिश दे दी. शाखा प्रबंधक को लोकायुक्त पुलिस ने घर में रिश्वत लेते धर दबोचा. लोकायुक्त टीआई एसएम मरावे ने बताया "शिकायतकर्ता सिद्धार्थ ओझा ने आवेदन में बताया था कि कृष्णकांत शर्मा सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा नागौद में प्रबंधक के पद पर हैं. वर्ष 2025-26 धान खरीदी की गई थी, जिसमें संपूर्ण खरीदी पर 3 प्रतिशत के हिसाब से एक लाख रुपए की मांग की गई."

मध्य प्रदेश में नहीं रुक रही रिश्वतखोरी

लोकायुक्त टीआई एसएम मरावे ने बताया "शाखा प्रबंधक द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत सिद्धार्थ ओझा ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त रीवा को दी थी. शिकायत का सत्यापन कराया गया. इसमें आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग सही पाई गई. आज आरोपी कृष्ण कांत शर्मा से रिश्वत की राशि 96 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया. यह कार्रवाई आरोपी के निवास स्थान प्रेम नगर में यह ट्रैप की कार्रवाई की गई है." खास बात ये है कि मध्य प्रदेश में लोकायुक्त के दनादन छापों के बाद भी अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे.

TAGGED:

COOPERATIVE BANK BM CAUGHT
PADDY PROCUREMENT BRIBE
MADHYA PRADESH CORRUPTION
SATNA NEWS
SATNA LOKAYUKTA RAID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.