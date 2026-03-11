ETV Bharat / state

सतना में पानी आपूर्ति को लेकर एक्टिव कैलाश विजयवर्गीय, पानी ट्रांसपोर्ट से दूर होगा जल संकट

सतना: प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बुधवार को सतना पहुंचे. उन्होंने यहां सतना जिला कलेक्ट्रेट में जिले भर के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में मुख्य रूप से पानी और हेल्थ विभाग का मुद्दा रखा गया. बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों के सख्त निर्देश देते हुए कहा, "दूर के सभी गांव में जल संकट ने हो, इसके लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी तैयार रखें." वहीं पत्रकारों के एलपीजी सिलेंडर व पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर किए गए सवाल पर मंत्री कुछ बोलने से बचते नजर आए.

पानी और हेल्थ को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में जिलेभर के आला अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी बैठक की है. बैठक में कैबिनेट मंत्री ने 2 मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की है. जिसमें पहला मुद्दा पानी और दूसरा मुद्दा हेल्थ है. गर्मी शुरू होते ही पानी का संकट शुरू हो जाता है. ऐसे में अधिकारियों को पानी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सुचारू रूप से तैयर रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा, "यदि पानी से कुछ बीमारियां पैदा होती है, तो इसके लिए हेल्थ विभाग भी 24 घंटे डॉक्टर तैयार रहे और अस्पतालों में कुछ बेड खाली भी होने चाहिए."

लोगों को पानी आपूर्ति के तैयारियों की समीक्षा

सतना जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "आज हमने सतना में जिला कलेक्ट्रेट की बैठक की है, जिसमें 2 विषय पर अभी हमने फोकस किया है. गर्मी शुरू हो रही है और ऐसे में दूरस्थ गांव में पानी की समस्या हो सकती है. पानी की समस्या के लिए प्लानिंग अभी क्या है और भविष्य में कौन-कौन से ऐसे गांव है, जहां पर पानी का संकट हमेशा रहता है. इसकी क्या तैयारी है, इसके बारे में समीक्षा की है. भले ही पानी हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़े, लेकिन पानी लोगों को मिल जाए ये सुनिश्चिच किया जाएगा. पानी से गर्मी में कई बार कुछ बीमारियां होती हैं, जिसको लेकर हेल्थ विभाग को सतर्क रहने के भी डायरेक्शन दिए हैं."