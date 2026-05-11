जीतू पटवारी का बीजेपी सरकार पर निशाना, जंगलराज का पर्याय बन चुका है मध्य प्रदेश
सतना पहुंचे जीतू पटवारी ने कुपोषण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर बोला हमला, पीएम मोदी की अपील पर भी दिया बयान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 1:44 PM IST
सतना: मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सोमवार को अल्प प्रवास पर सतना पहुंचे. यहां उन्होंने बीते दिनों कुपोषण से हुई एक बच्चे की मौत और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी और मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. जीतू पटवारी ने कहा प्रदेश सरकार 40 रुपए में भ्रष्टाचार कर कुपोषण मिटा रही है. वहीं एनसीआरबी रिपोर्ट को लेकर एमपी में जंगलराज होने की बात कही. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रविवार को हैदराबाद में की गई अपील पर तंज कसा.
कुपोषण मिटाना चाहती है एमपी सरकार
23 अप्रैल 2026 को दो कुपोषित बच्चों में एक की मौत हो गई थी. जबकि एक बच्चे को गंभीर हालत में रीवा जिला अस्पताल रेफर किया गयाथा. 4 माह के मासूम की मौत पर "जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार 40 रुपए में कुपोषण मिटाना चाहती है. एक कुपोषित बच्चे को ₹40 की सरकारी सहायता सरकार देती है और उसमें भी वह करप्शन करते हैं. सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे अगर कहीं हैं, तो वह मध्य प्रदेश है, जिसमें सतना में अकेले 8000 से अधिक कुपोषित बच्चे हैं. इससे यह साबित होता है कि जो सरकार यहां 25 सालों से राज कर रही है, वो सिर्फ अपना पेट भरने में ही व्यस्त है. जो महिला बच्चे को जन्म देती है, उनके स्वास्थ्य के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है.
हालांकि जीतू पटवारी ने कुपोषण को लेकर जो आंकड़ा बताया है, वह गलत है. मध्य प्रदेश सरकार कुपोषण पर प्रति व्यक्ति 4 रुपए खर्च कर रही है न कि 40 रुपए. प्रदेश सरकार 40 रुपए गोवंश पर खर्च कर रही है.
'जंगल राज का पर्याय बन गया है एमपी'
इसके साथ ही एनसीआरबी की रिपोर्ट पर भी जीतू पटवारी ने बयान दिया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश के अपराध में से 32% अपराध मध्य प्रदेश में होता है. यह जंगल राज का जीता जागता प्रमाण है, जो बीजेपी की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बता रही है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जंगल राज का पर्याय बन गया है. भ्रष्टाचार की बात करें तो अगर सिक्का ऊपर उछाले और वह नीचे गिरेगा तो एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ करप्शन लिखा होगा. इन्होंने भ्रष्टाचार का कैंसर फैला दिया है.
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पीएम मोदी के बयान पर जीतू पटवारी का निशाना
वहीं रविवार को हैदराबाद में पीएम मोदी द्वारा सोना नहीं खरीदने, पेट्रोल-डीजल बचाने जैसी अपील पर जीतू पटवारी ने कहा क्या इस तरह भारत विश्वगुरु बनेगा. जिसमें विदेशी मत जाओ, सोना मत खरीदो, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं, भयावह बेरोजगारी, करप्शन की पराकाष्ठा है. हर तरह की अराजकता है. जीतू पटवारी ने कहा मैं राहुल गांधी की बात से सहमत हूं नरेंद्र मोदी देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं. इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर, भारत-अमेरिका ट्रेड डील, सहित एपस्टीन फाइल का भी जिक्र किया.