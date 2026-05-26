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कांग्रेस युवा संवाद कार्यक्रम में जीतू पटवारी ने मोहन यादव को दिया नया नाम, तालियां बजवाईं

सतना में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर सियासी तीर छोड़े. पीएम मोदी पर व्यंग्य कसे.

Jitu Patwari taunt Mohan Yadav
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 1:37 PM IST

3 Min Read
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सतना : मध्य कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा "मुख्यमंत्री डॉ. मोहम यादव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है." जीतू पटवारी ने कांग्रेस युवा जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का नाम पूछा. इसके बाद कहा "मैं बताता हूं उनका असली नाम क्या है और मुख्य काम क्या है. उनका नाम है मोहन लाल अभिनंदन यादव हैं. बजाओ ताली और करो अभिनंदन."

मोहन यादव की विदाई का वक्त आ गया है

जीतू पटवारी ने सतना के सुभाष पार्क स्थित राम दरबार के प्रांगण में कांग्रेस युवा जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा "मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कौन-कौन जानता है, जरा हाथों ऊपर करो. आधे लोग नहीं जानते हो. ढाई साल पूरा हो चुका है मुख्यमंत्री बने. आप लोग जानते हो मोहनलाल अभिनंदन यादव. क्या नाम है उनका मोहनलाल अभिनंदन यादव. जोरदार अभिनंदन करो, बजाओ ताली. मेरे कहने पर भी मोहनलाल अभिनंदन यादव का लोग अभिनंदन नहीं कर रहे आप लोग. इनकी विदाई का समय आ गया है."

सतना में कांग्रेस युवा जनसंवाद कार्यक्रम में जीतू पटवारी (ETV BHARAT)

इतने सालों से सत्ता में, फिर भी नफरत की राजनीति

जीतू पटवारी ने कहा "नरेंद्र मोदी की केंद्र में 12 साल की सरकार, प्रदेश में 13 साल की सरकार, इतने सालों बाद भी नफरत की बात क्यों करते हैं. क्यों बटवारा करना चाहते हैं समाज में, देश में, जाति में, धर्मों में. आखिर इतने साल की सत्ता में होने के बावजूद आप देश में नफरत फैलाते हो. फिर तो सवाल बनते हैं. जब ₹55 का पेट्रोल था, तब बाबा रामदेव ₹35 का का वादा कर रहे थे. आज 110 रुपए लीटर पेट्रोल है बाबा रामदेव कहां हैं, पता ही नहीं." युवा जनसंवाद कार्यक्रम में भाजपा एवं आम आदमी पार्टी सहित करीब आधा सैकड़ा लोगों ने जीतू पटवारी के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ली.

Jitu Patwari taunt Mohan Yadav
जीतू पटवारी बोले- मोहन यादव की विदाई का वक्त आ गया (ETV BHARAT)

मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ

जीतू पटवारी बोले क्या "प्रधानमंत्री मोदी देश की रक्षा कर रहे हैं. अभी मोदी जी 4 से 5 देश की यात्रा करके आए हैं. मेलोडी खाओ खुद जान जाओ. फसलों को MSP मिलना चाहिए. कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि हमारी पार्टी मोदी जी और मुख्यमंत्री मोहन यादव से कहते हैं कि हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे. भोपाल में 5 लाख किसानों को एकत्रित करेंगे और डिमांड करेंगे कि मध्य प्रदेश में किसानों के MSP का कानून बनना चाहिए.

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