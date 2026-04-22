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सतना में मासूम की हत्या कर नीले ड्रम में शव छिपाने वाला जल्लाद पुलिस की गिरफ्त में

हत्या की घटना सोमवार की है. जघन्य घटना ने पूरे सतना शहर को स्तब्ध कर दिया था. बैंक कॉलोनी में रहने वाले 11 वर्षीय मासूम की बेरहमी से हत्या से सनसनी फैल गई. मासूम की मां पुलिस को सोमवार दोपहर सूचना दी कि उसका 11 वर्ष का बालक घर पर नहीं है. वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है. इसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मौके पर पहुंची. तब देखा कि जिस मकान में महिला किराए से रहती थी, उसमें तला लगा हुआ था.

सतना : कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले मासूम की निर्मम हत्या कर शव नीले ड्रम में छुपाने वाले शख्स को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी मासूम की मां से लंबे समय से संपर्क था. इसका विरोध 11 वर्षीय मासूम करता था. उसके बारे में मासूम अपने पिता को बता देता था. इसी से गुस्साए आरोपी ने मासूम को तकिया से गला दबाने के बाद हाशिया से गला रेतकर कर हत्या की और फिर शव को नीले ड्रम में भर दिया.

मासूम को घर में अकेला देख मार डाला

पुलिस की एक टीम आसपास मासूम की तलाश करने में जुटी हुई थी. पुलिस की दूसरी टीम ने कमरे का ताला तुड़वाया. तब देखा कि कमरे में रखी तकिया में खून लगा हुआ है. दीवार पर भी खून के छींटे दिखाई दिए. कमरे में रखे नीले ड्रम में भी खून लगा हुआ था. तब पुलिस ने नीले ड्रम के जब ढक्कन खोला तो देखा कि उसमें मासूम का शव खून से लथपथ हालत में है. पुलिस ने बच्चे का शव और धारदार हथियार भी बरामद किया. घटना के समय मासूम घर पर अकेला था. उसके पिता, मां, बड़ी बहन और बड़ा भाई बाहर गए थे.

आरोपी ने मासूम की मां को धमकी दी थी

45 वर्षीय आरोपी मथुरा रजक मूल रूप से सीधी जिले का निवासी है, जो सिद्धार्थ नगर बैंक कॉलोनी सतना में ड्राई क्लीन की दुकान चलाता है. आरोपी मथुरा रजक की लंबे समय से मासूम की मां से जान पहचान थी. वह बार-बार शादी का दबाव डाल रहा था, मृतक की मां और आरोपी के मिलने का मासूम व और उसकी बड़ी बहन विरोध करती थी. इस मामले को लेकर विवाद भी हुआ था. आरोपी ने महिला से कहा था कि “अगर शादी नहीं की तो बेटे को नुकसान पहुंचाऊंगा. अंजाम बहुत बुरा होगा.”

ASP शिवेश सिंह बघेल ने बताया "कोलगवां थाना पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की थी. पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया."