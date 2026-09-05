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पत्नी को धोखा दे पति रफूचक्कर, खोजते हुए दुबई से सतना पहुंची हाईप्रोफाइल महिला

दुबई में रहने वाली महिला अपने पति की तलाश में दर-दर भटक रही. सतना महिला पुलिस थाने में शिकायत. प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट.

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पिछले साल जबलपुर के गुरुद्वारा में हुई शादी (फाइल फोटो) (Source : Asvinder Kaur)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 7:33 PM IST

2 Min Read
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सतना : सतना के महिला पुलिस थाने में दुबई में रहने वाली हाई प्रोफाइल महिला ने शिकायत दर्ज कराई है. महिला का कहना है कि उनका पति सतना में अपने किसी रिश्तेदार के यहां है. वह उन्हें तलाशते हुए सतना पहुंची है. महिला ने पुलिस से पति को खोजने में मदद मांगी है. पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर ली है.

सतना के महिला पुलिस थाने से मदद मांगी

महिला ने अपना नाम असविंदर कौर बताया है. महिला थाने पहुंचकर असविंदर ने पुलिस को बताया "मेरे पति सुनील ठाकुर दुबई से मुझे छोड़कर सतना अपनी मां के पास आ गए हैं. मैं उनको ढूंढते हुए सतना पहुंची हूं. मुझे जानकारी मिली कि मेरे पति अपनी मां यानि मेरी सास के साथ सतना में अपनी बहन के यहां हैं. मेरी ससुराल वालों ने उन्हें छुपाकर रखा है. मेरी पति से बात नहीं हो पा रही है. मैंने कई बार ससुराल वालों से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन पति का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है."

असविंदर कौर ने सुनाई आपबीती (ETV BHARAT)

साल 2020 से लिव इन में, पिछले साल शादी हुई

असविंदर कौर ने बताया "मेरे पति मेरे साथ दुबई में रहते रहे हैं. पिछले साल 23 फरवरी 2025 को जबलपुर के गुरुद्वारे में हमने शादी की थी. ये शादी बाकायदा दोनों परिवार वालों के सामने की है. अब मेरे पति सुनील ठाकुर दुबई से 31 जुलाई को भागकर सतना आ गए हैं. मैं सन् 2020 से अपने पति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी. मेरा पहले वाले पति से डिवोर्स हो चुका था. मैं अपने दूसरे पति से करीब 12 साल बड़ी हूं. ये सब बातें हमने अपने पति और उनके परिवारजनों को बताई थीं. उसके बाद हमारी शादी हुई."

पति के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहती महिला

इस मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर मनोज दीक्षित ने बताया "महिला दुबई से सतना पहुंची है. जिसने अपने पति को ढूंढने में पुलिस से मदद मांगी है. उसका ऐसा कहना है कि उसके पति सतना में अपनी बहन के यहां आए हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. महिला इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं चाहती बल्कि अपने पति को ढूंढना चाहती है. पुलिस उसके पति की तलाश कर रही."

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