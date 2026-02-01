इंदौर की घटना से डरे सतनावासी, घरों में पहुंच रहा गंदा-बदबूदार पानी, घेरेंगे निगम कार्यालय
सतना में दूषित पानी के सप्लाई से नगरवासी परेशान, वार्ड-44 में लोग गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर, पार्षद अर्चना के घर पहुंचे वार्डवासी.
Published : February 1, 2026 at 5:27 PM IST
सतना: हर घर नल से जल योजना के तहत लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का सरकार दावा तो करती है लेकिन जमीनी हकीकत इसके एकदम उलट है. नगर निगम सतना सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 45 वार्ड है, जिसमें करीब दर्जन भर वार्डों में गंदा और बदबूदार पानी की सप्लाई हो रहा है. ऐसे में सभी वार्डवासी परेशान हो रहे हैं. शनिवार 31 जनवरी को वार्ड-44 की पार्षद अर्चना अनिल गुप्ता के निवास पर पहुंचकर लोगों ने गंदे पानी की समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई.
सप्लाई का पानी कपड़े धोने लायक नहीं
इस पर वार्ड पार्षद पति अनिल गुप्ता का कहना है, "अगर जल्द व्यवस्था का सुधार नहीं होता है तो हम सोमवार को वार्ड की जनता के साथ नगर निगम का घेराव करेंगे. वार्डवासियों का कहना है कि पिछले 4 से 5 दिनों से हम लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं. पानी में इतनी बदबू आती है कि कपड़े और बर्तन धोने के लिए उपयोग में नहीं ले पा रहे हैं. हम लोग बेहद परेशान हैं. हमारी कोई सुनने वाला नहीं है."
इंदौर की घटना से डरे हैं वार्डवासी
वार्डवासी शंकरलाल की माने तो वे इंदौर के दूषित पानी पीने से घटी घटना के बाद से डरे हुए हैं. उनको डर बना रहता है कि हमारे वार्ड में भी दूषित पानी की सप्लाई हो रही है. ऐसे में कहीं इंदौर जैसा हादसा सतना में भी न हो जाए." इंदौर में बीते दिनों दूषित पानी की सप्लाई से कई बच्चों सहित लोगों की मौत हो गई है. अभी भी कई लोग बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. दूषित पानी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है. वार्ड के लोग बाहर से मिनरल वाटर की कैन खरीदकर पीने का पानी उपयोग कर रहे हैं."
'जांच कराकर परेशानी को किया जाएगा हल'
नगर निगम के सहायक इंजीनियर रोजल प्रताप सिंह ने बताया, "नगर निगम क्षेत्र में जहां से भी गंदा पानी सप्लाई होने की शिकायतें मिल रही हैं. उसको हम चेक करवा रहे हैं. नगर निगम की टीम ने फिल्टर प्लांट पर पहुंच कर जांच की तो पता चला कि यहां पर तो अभी पानी की स्थिति सही है." उन्होंने कहा, "कई जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं. शायद इस वजह से पेयजल लाइन में गंदगी मिल रही होगी और लोगों के घर में गंदा पानी आ रहा होगा. हम सभी जगह पर अपनी टीम भेज रहे हैं और जो भी चीज होगी उसका सुधार जल्द से जल्द करेंगे."